«Продавці» каркасного басейну та «працедавці» продовжують обкрадати кременчужан

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 297

За працевлаштування за кордоном один чоловік віддав 15 тисяч гривень, а інший за каркасний басейн - понад 22 тисячі гривень

Кременчужани продовжують звертатися до поліції через шахрайські дії. Зокрема 30-річний чоловік під приводом працевлаштуванням за кордоном віддав невідомій особі 15 тисяч гривень. Гроші переказав на карту, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





48-річний кременчужанин хотів купити каркасний басейн на сайті «prom.ua». За товар чоловік переказав на карту «продавця» 22,5 тисячі гривень.