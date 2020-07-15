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Надзвичайні новини

«Продавці» каркасного басейну та «працедавці» продовжують обкрадати кременчужан

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 297

За працевлаштування за кордоном один чоловік віддав 15 тисяч гривень, а інший за каркасний басейн - понад 22 тисячі гривень

Кременчужани продовжують звертатися до поліції через шахрайські дії. Зокрема 30-річний чоловік під приводом працевлаштуванням за кордоном віддав невідомій особі 15 тисяч гривень. Гроші переказав на карту, - інформує Кременчуцький відділ поліції.


48-річний кременчужанин хотів купити каркасний басейн на сайті «prom.ua». За товар чоловік переказав на карту «продавця» 22,5 тисячі гривень.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

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