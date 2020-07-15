За добу в Україні в понад 800 людей підтвердили коронавірус

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На Полтавщині виявили чотири нові випадки

Станом на ранок 17 липня в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 809 нових випадків. Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 838 пацієнтів. Таку інформацію дає МОЗ України.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6689 випадків;

Київська область — 3184 випадки;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.

Щодо Полтавської області, то у нас виявили четверо нових інфікованих.