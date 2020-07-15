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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Нападник «Кременя» Дмитро Сула став героєм туру в Першій лізі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 276 Коментарів: 1

 

Також футболіст потрапив у символічну збірну туру

Футболіст «Кременя» Дмитро Сула, який відзначився дублем у ворота «Миколаєва» увійшов у символічну збірну туру, а також став героєм туру.


«Кремінь» перемагає «Миколаїв» у битві за 6 очок

 

Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019-2020.


У збірну увійшов нападник Дмитро Сула.


- Немає в літньому дограванні більш результативного гравця, ніж Сула. Причому, екс-форвард Чорноморця, СК Дніпро-1, Металіста 1925 та Інгульця забив п’ять м’ячів у п’яти матчах за свою нову команду, повністю виправдавши цю оренду. Відразу сім очок принесли його голи кременчужанам – а в звітному турі з пенальті та чудовим ударом після флангової передачі Кривенка Дмитро «розписався» в воротах МФК Миколаїв, – йдеться у повідомленні.

 

Дмитро також став героєм туру забив  голів у 5 іграх «Кременя».


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

103
Athom_one:
Сьогодні, 10:19

Молодцы!


0 0

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