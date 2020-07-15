Нападник «Кременя» Дмитро Сула став героєм туру в Першій лізі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 276 Коментарів: 1

Футболіст «Кременя» Дмитро Сула, який відзначився дублем у ворота «Миколаєва» увійшов у символічну збірну туру, а також став героєм туру.





Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019-2020.



У збірну увійшов нападник Дмитро Сула.





- Немає в літньому дограванні більш результативного гравця, ніж Сула. Причому, екс-форвард Чорноморця, СК Дніпро-1, Металіста 1925 та Інгульця забив п’ять м’ячів у п’яти матчах за свою нову команду, повністю виправдавши цю оренду. Відразу сім очок принесли його голи кременчужанам – а в звітному турі з пенальті та чудовим ударом після флангової передачі Кривенка Дмитро «розписався» в воротах МФК Миколаїв, – йдеться у повідомленні.

Дмитро також став героєм туру забив голів у 5 іграх «Кременя».



