На Полтавщине Audi протаранил трактор

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 924

В Полтавкой области водитель внедорожника Audi на скорости протаранил трактор. Об этом сообщает Facebook-сообщество «Киев оперативный».





ДТП произошло под Пирятином.





На месте работали спасатели ГСЧС.



