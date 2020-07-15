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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщине Audi протаранил трактор

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 924

 

На месте работали спасатели

В Полтавкой области водитель внедорожника Audi на скорости протаранил трактор. Об этом сообщает Facebook-сообщество «Киев оперативный».


ДТП произошло под Пирятином.


На месте работали спасатели ГСЧС.


 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Киев оперативный
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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