Гендель чи не гендель? Що облаштовують на площі Незалежності, у дворі Кременчуцької райради

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 874 Коментарів: 7

Мер Кременчука Віталій Малецький публічно обурився тим, що керівництво райради віддасть двір будівлі під «гендель». Натомість у райраді кажуть, що усе, що робиться – для українського села

Мер переповів чутки на виконкомі





Кременчуцька районна рада реконструює свій двір, щоб здати його під кафе. Таку версію, весь час обурюючись, озвучив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 12 червня. Під час розгляду питань, що стосувалися благоустрою, він несподівано звернувся до керівниці упраління архітектури та містобудування Олександри Волощенко:





- Олександро Григорівно, а як у вас справи по боротьбі з Білецьківською районною радою?.. Вибачте, Кременчуцькою районною радою, я просто по юридичній адресі називаю її. Вона в Білецьківці зареєстрована, податки платить у Білецьківці, а фактично розташована у Кременчуці…





Незважаючи на «вибачте» було зрозуміло, що мер «обмовився» спеціально.





- Топчуть нашу землю, - вставив сумнівний жарт секретар міськради Юрій Гриценко.





Малецький ще раз обурився тим, що місце реєстрації райради не збігається з місцем фактичної діяльності, а потім повідомив:





- У нас на центральній вулиці зареєстрована в Білецьківці Кременчуцька районна рада розбирає капітальний, відремонтований за їхні гроші паркан для того, щоб (як розповідають мешканці) зробити кафе. Бо хтось із них здав «долю» комунального майна Кременчуцької територіальної громади за невелику «долю», як вони здали гаражі в будинку дитячої та юнацької творчості під мийку!.. Що це таке, що це зараз відбувається? За бюджетні кошти вони цей паркан ремонтували, будували, а тепер беруть – розбирають для того, щоб гендель зробити у дворі райради!





Віцемер з будівництва Дмитро Кравченко повідомив, що намагався подивитися проєктну документацію, але її не надали.





Віталій Малецький обурився тим, що на паркані, за яким ведеться будівництво, відсутній паспорт об’єкту.





- Олександро Григорівно, це виклик вам і всім нам! – продовжував обурюватися Малецький.





Він зауважив, що районна рада при владі «останні місяці», тому (за версією мера) і хоче здати двір в оренду.





- Набити «кармани» їм треба – ну, ми точно їм допомагати в цьому не будемо, - заявив мер Кременчука, доручивши керівниці міського управління архітектури Олександрі Волощенко разом з управлінням архітектурно-будівельного контролю з’ясувати ситуацію до наступного виконкому і публічно доповісти.





Протягом засідання виконкому мер ще раз повернувся до будівництва, яке затіяла райрада, сказавши, що кафе навпроти пам’ятника Небесній Сотні неприпустиме.





А ми ще раз переслухали його заяву і пересвідчилися, що ніяких фактів на підтвердження своєї версії про «гендель» мер не навів – вийшло так, що мер зробив висновки на основі чуток від мешканців.









Реконструкцію двору затіяли ще в 2018 році





Ми як видання, що дбає про свій авторитет, не можемо послуговуватися чутками. Навіть коли їх транслює мер. Тому почали з’ясовувати ситуацію, розпочали з відкритих джерел.





За інформацією порталу електронних закупівель ProZorro, ще у жовтні 2018 році Кременчуцька районна рада уклала угоду з ПП «Торгпостачбудсервіс» на капремонт свого двору на вулиці Соборній 14/23. Предмет закупівлі сформульований так: «Виконання робіт з капітального ремонту благоустрою внутрішнього двору Кременчуцької районної ради (заміна, встановлення нових, малих архітектурних форм: воріт, навісу, лавок, урн)», ціна питання – 630 тис грн.





Потім договір з цією фірмою було розірвано за угодою сторін – натомість укладений інший договір на ці ж роботи і таку саму суму. До речі, цей договір містить чіткий перелік робіт та календарний графік їх виконання. Потім – додаткова угода до нього, яка передбачала передплату 30%.





Капремонт так і не був здійснений відповідно до календарного графіка – до кінця 2018 року.





У 2019 році районна рада відкоригувала проєкт капітального ремонту двору і уклала додаткову угоду з ПП «Торгпостачбудсервіс» на суму 243 тис грн. І знову капремонт не був здійснений до кінця 2019 року.





У 2020 році, за даними ProZorro, проєктну документацію відкоригували ще раз - і Кременчуцька районна рада уклала нову угоду на капітальний ремонт двору з ПП «Дас Буд», на суму 430,2 тис грн. Роботи тривають.









Зараз на тимчасовому паркані, яким огороджене будівництво, розміщена інформація саме про цього підрядника.









До речі, ПП «Дас Буд» виконує й інші роботи для Кременчуцької райради – виграло тендер на 3 млн грн на реконструкцію технічного поверху.





У переліку робіт з благоустрою двору райради, що ведеться зараз, - укладання тротуарної плиткою, ремонт ганків, нові флагштоки, ремонт цоколя, нова огорожа з елементами ковки (замість демонтованої бетонної), нове електропостачання та освітлення, озеленення. Єдине, що насторожує - МАФи з улаштуванням бетонних фундаментів під устаткування.









То що ж саме розміститься у дворі? Ми запитали в керівництва Кременчуцької районної ради.









Двір райради стане виставковою зоною





Голова Кременчуцької районної ради Андрій Дрофа заперечує чутки про «гендель» у райраді.





- Не можна робити висновки на якихось чутках. У Малецького є телефони і мій, і заступника. Та він по цьому питанню з нами не зв’язувався, - зауважив він.





Ситуацію прокоментував заступник голови Кременчуцької районної ради Едуард Скляревський та показав нам проєкт - технічні креслення, перелік робіт фактично продубльований у додатку до договору підряду на будівництво. За його словами, ніякого закладу харчування у приміщенні райради не планується. Натомість у реконструйованому дворі буде виставкова зона, метою якої стане пропаганда українського села.





- У нас є гроші від оренди приміщень (орендує приміщення банк, в оренді також ще кілька кабінетів). Ці кошти ми й витрачаємо на утримання будівлі. Після обговорення з депутатами ми вирішили витратити гроші на облаштування двору. Раніше там ми навіть шприці знаходили і поліція виїжджала. Тепер встановили відеокамери, слідкуємо за двором. Бібліотека була раніше, як у погребі, за парканом. Тепер його прибрали.

- Існує вірогідність, що вибори у районну раду не проводитимуться, тобто Кременчуцька районна рада припинить своє існування. Який сенс робити ремонти в приміщенні?

- У Кабміні є проєкт, що все ж таки чотири райони будуть, тобто чотири округи в області. Я думаю, будуть окружні ради. Але як би там не було, ми хочемо залишити по собі щось гарне – не той совдепівський паркан, який стояв. Ми хочемо у цьому дворику пропагувати українське село, є гуртки, є обдаровані майстри в районі. Наприклад, у Піщаному є художниця – вона робить виставки в Україні. Чому б у нашому дворі таке не зробити?





Планується, що у відремонтованому дворі райради зможуть проводити виставки і аграрії, і власники етносадиб, і народні майстри: влаштовувати тематичні свята двічі-тричі на місяць. Завершення робіт очікується днями, і всі кременчужани зможуть побачити результат, запевнив заступник голови райради. Едуард Скляревський запевняє, що МАФи (малі архітектурні форми) – у даному випадку це не кіоски для торгівлі, а лише ліхтарі та лавочки, які, до речі, вже розставили у дворі (на кресленнях якихось кіосків ми не побачили).









На технічному (горішньому) поверсі, який зараз ремонтують за 3 мільйона, влаштують районний архів – перенесуть його з Великої Кохнівки. Про такі плани теж повідомив заступник голови райради.





Доповідь для мера

Ми зателефонували і в управління архітектурно-будівельного контролю, щоб зібрати з’ясувати, чи виконано доручення мера. І повідомити максимально повну інформацію про нібито «кафе». Керівниця управління Юлія Тарасова каже, що доповідь на виконком ще в роботі.





- Нам було надане доручення підготувати доповідь на наступне засідання виконкому, воно ще на опрацюванні.

- Чи виявлені порушення, чи ні?

- Зараз доручення ще опрацьовується.

- Чи є офіційна інформація про те, що там буде кафе?

- Ні, немає.





P.S Ми також робили спроби зв`язатися з віцемером Дмитром Кравченком, який опікується будівництвом, а та керівницею управління архітектури та містобудування Олександрою Волощенко. Та чиновники були дуже зайняті і не відповіли. Що ж, чекаємо на наступне засідання виконкому. Цікаво: чи запросять туди представників Кременчуцької районної ради?