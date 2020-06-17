3,5 роки тюрми отримав житель Полтавщини, від якого завагітніла школярка

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11 червня Глобинський районний суд виніс вирок чоловіку, який порушив ч.1 ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку*).









В обвинувальному акті йдеться, що весною 2016 року повнолітній чоловік зайнявся за взаємною згодою сексом з дівчиною, якій не виповнилося 16 років. У результаті дівчина завагітніла. 21 вересня вагітність перервали на терміні від 12 до 22 тижнів. На 99,9% обвинувачений міг бути батьком ненародженої дитини.





Що сказав обвинувачений





Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Пояснив, що дійсно є сусідом потерпілої. Не знав, скільки їй було років, але був в курсі, що вона ходить до школи. Інше його не цікавило. Дійсно займався з дівчиною сексом з весни 2015 року по 1 вересня 2016 року. Статеві відносини відбувались постійно, один або два рази на тиждень.





Телефон для спілкування дівчина дала особисто. Постійно приходила сама увечері в суботу, коли батьки були в Кременчуці, спілкувалися у приміщенні його літньої кухні. Окрім сексу його більше нічого не цікавило. Про їх відносини ніхто не знав.





Що сказала потерпіла





Дівчина на суді пояснила, що їх сусід (обвинувачений) одного разу попросив її телефон. Вона поділилась номером і вони почали спілкуватися приблизно з весни 2015 року, дзвонив тільки він. Навесні 2016 року, на той момент їй було 15 років, цей сусід дзвонив декілька разів, розпитував як справи, пропонував попити каву разом.





В один із вечорів (точної дати не пам'ятає) дівчина вийшла на двір, він взяв її за талію та провів до літньої кухні. Там вони попили кави, спілкувались. Коли дівчина хотіла йти, він її не пускав, заламав їй руки, натиснув головою у груди. Зняв штани та силою взяв дівчину. Все відбувалось 5 хвилин, після цього вона зібралась та пішла, була кров на одягу, який вона випрала.





Після цього дівчині було важко спілкуватися з однолітками, не казала нічого матері чи близьким родичам, поки вони не дізнались про вагітність. Обвинувачений продовжував телефонувати, вона з ним здебільшого не спілкувалась, іноді розмовляла на нейтральні теми. Іноді телефон брала її тітка, яка відповідала, що племінниця не бажає спілкуватися.





Що сказала мама потерпілої





Матір розповіла, що на початку травня 2016 року помітила - її донька замкнулася у собі, плакала без причини, почалися труднощі із навчанням, школу відвідувала. На початку вересня коли їй в школі стало погано, відвідали лікарню, там і дізналися про вагітність. Коли бачила у доньки синець на руці, та пояснила, що ніби тюком перетиснула. Лише коли дізнались про вагітність, вона розповіла про синці.





Вчителі дівчини характеризували її як позитивну, врівноважену, флегматичну, працьовиту людину.





Що сказала мама обвинуваченого





Жінка сказала, що син проживає з нею, однак ночує в приміщенні літньої кухні. З весни 2015 року по осінь 2016 року бачила, як до її сина приходила потерпіла. Дізналась про їх спілкування випадково, одного разу знайшла дівочу футболку. Син нібито казав, що бажав одружитися.





Суд критично оцінив показання обвинуваченого, оскільки йому було відомо, що потерпіла навчалася в школі. Отже, він знав та міг припускати, що потерпіла є неповнолітньою особою, яка не досягла статевої зрілості, міг і повинен був це передбачити. Також суд критично поставився до показів потерпілої щодо її слів про примус до сексу та до того, що вона сама не дзвонила обвинуваченому. Ці покази не узгоджуються з дослідженими матеріалами кримінального провадження, показами свідків. Разом з тим ці обставини не впливають на кваліфікацію дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України.





Вирок суду





Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати з 11 червня 2020 року.





Також обвинувачений має заплатити за процесуальні витрати на проведення судової експертизи в сумі 11 524 грн.

Вирок може бути оскаржений. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.









* - на момент вчинення злочину стаття 155 Кримінального кодексу України встановлювала кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості, при цьому без вказання віку, з якого саме настає статева зрілість.