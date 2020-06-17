Стики не винні: завтра на Крюківському мосту можливий корок

18 червня з 9.00 до 16.00 на мостовому переході через річку Дніпро буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької мерії з посиланням на директора департаменту ЖКГ Івана Москалика.
Головний комунальник Кременчука зазначає, що обмеження руху автотранспорту на одній смузі проїжджої частини застосовуватиметься у напрямку з Крюкова до центральної частини міста у зв’язку з проведенням робіт із обрізки дерев на спусках та підйомах мосту.
Комунальники прохають водіїв автотранспортних засобів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.