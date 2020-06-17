Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.06.2020 12:00
Підтверджені:
Україна33234
Кременчук111
Хворі:
Україна17348
Кременчук1
Одужало:
Україна14943
Кременчук106
Померло:
Україна943
Кременчук4
Кременчук

Стики не винні: завтра на Крюківському мосту можливий корок

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 812 Коментарів: 1

 

Рух транспорту буде обмежено з 9.00 до 16.00

18 червня з 9.00 до 16.00 на мостовому переході через річку Дніпро буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької мерії з посиланням на директора департаменту ЖКГ Івана Москалика.


Головний комунальник Кременчука зазначає, що обмеження руху автотранспорту на одній смузі проїжджої частини застосовуватиметься у напрямку з Крюкова до центральної частини міста у зв’язку з проведенням робіт із обрізки дерев на спусках та підйомах мосту.


Комунальники прохають водіїв автотранспортних засобів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Крюківський міст дерево

Коментарі: 1

1
vetal4444:
Сьогодні, 16:03

Мені здається слово "затор" краще підходить для опису даної ситуації. Корком закорковують пляшки :)


12 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх