Кременчугский депутат Кавунник показал в соцсети украинский аналог «Мертвого моря»

Кременчугский депутат Дмитрий Кавунник на прошлой неделе побывал в Херсонской области - пока границы только открывают самое время подымать туристическую привлекательность родной страны, тем более, что у нас много уникальных природных достопримечательностей.
Например, кременчужанин показал в фейсбуке Алёшковские пески - крупнейшую в Европе пустыню площадью 2100 кв. км.
Ещё одна достопримечательность - Лемурийское озеро. Примечательно оно в первую очередь цветом воды, которая отличается характерным розовым цветом. Впрочем, кроме невероятно живописного вида, озеро отличается также уникальными целебными свойствами – по сути, это наш, украинский аналог «Мертвого моря».
Воды озера буквально держат на плаву благодаря большому содержанию соли. Сравнение с «Мертвым морем» придумано не для красного словца, ведь количество соли на литр воды здесь около 300 граммов, что на 50 граммов больше, чем в Мертвом море.