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Кременчугский депутат Кавунник показал в соцсети украинский аналог «Мертвого моря»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 613 Коментарів: 1

 

Воды озера буквально держат на плаву благодаря большому содержанию соли

Кременчугский депутат Дмитрий Кавунник на прошлой неделе побывал в Херсонской области - пока границы только открывают самое время подымать туристическую привлекательность родной страны, тем более, что у нас много уникальных природных достопримечательностей.

Например, кременчужанин показал в фейсбуке Алёшковские пески - крупнейшую в Европе пустыню площадью 2100 кв. км. 



Ещё одна достопримечательность - Лемурийское озеро. Примечательно оно в первую очередь цветом воды, которая отличается характерным розовым цветом. Впрочем, кроме невероятно живописного вида, озеро отличается также уникальными целебными свойствами – по сути, это наш, украинский аналог «Мертвого моря». 


- Кстати, если вы видели, как отдыхают туристы на Мертвом море, на Ближнем Востоке, то у вас есть возможность так же полежать на воде с книгой или газетой и на украинском Мертвом море – Лемурийском озере. Ведь вода в этом озере настолько насыщена солями, что здесь вы тоже не утонете, а цвет просто нереальный, - поделился Кавунник.


Воды озера буквально держат на плаву благодаря большому содержанию соли. Сравнение с «Мертвым морем» придумано не для красного словца, ведь количество соли на литр воды здесь около 300 граммов, что на 50 граммов больше, чем в Мертвом море.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Дмитрий Кавунник путешествие

Коментарі: 1

228
gansit:
Сьогодні, 16:43

Значит будет строить там гостинницу.Ну не зря же он туда ездил.


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