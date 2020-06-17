Кременчугский депутат Кавунник показал в соцсети украинский аналог «Мертвого моря»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 613 Коментарів: 1

Кременчугский депутат Дмитрий Кавунник на прошлой неделе побывал в Херсонской области - пока границы только открывают самое время подымать туристическую привлекательность родной страны, тем более, что у нас много уникальных природных достопримечательностей.



Например, кременчужанин показал в фейсбуке Алёшковские пески - крупнейшую в Европе пустыню площадью 2100 кв. км.









Ещё одна достопримечательность - Лемурийское озеро. Примечательно оно в первую очередь цветом воды, которая отличается характерным розовым цветом. Впрочем, кроме невероятно живописного вида, озеро отличается также уникальными целебными свойствами – по сути, это наш, украинский аналог «Мертвого моря».





- Кстати, если вы видели, как отдыхают туристы на Мертвом море, на Ближнем Востоке, то у вас есть возможность так же полежать на воде с книгой или газетой и на украинском Мертвом море – Лемурийском озере. Ведь вода в этом озере настолько насыщена солями, что здесь вы тоже не утонете, а цвет просто нереальный, - поделился Кавунник.





Воды озера буквально держат на плаву благодаря большому содержанию соли. Сравнение с «Мертвым морем» придумано не для красного словца, ведь количество соли на литр воды здесь около 300 граммов, что на 50 граммов больше, чем в Мертвом море.



