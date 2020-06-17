Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 липня: які обмеження діятимуть

Передбачається, що додаткові обмеження можуть встановлюватися в окремих регіонах з високими показниками захворюваності
Сьогодні уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін.
Продовжено дію низки обмежень, зокрема:
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі, уряд оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень.
Такі обмеження можуть встановлюватися щодо:
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:
Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на основі оцінки епідемічної ситуації.
На засіданні уряду Денис Шмигаль зазначив, що Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину. Однак загрози від вірусу не стали меншими. І про це свідчить той факт, що останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується.