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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 липня: які обмеження діятимуть

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 395 Коментарів: 1

 

Передбачається, що додаткові обмеження можуть встановлюватися в окремих регіонах з високими показниками захворюваності

Сьогодні уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін.


Продовжено дію низки обмежень, зокрема:

  • забороняється перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок;
  • забороняється перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі, уряд оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень.


Такі обмеження можуть встановлюватися щодо:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
  • діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
  • роботи метрополітену;
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
  • відвідування закладів дошкільної освіти;
  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
  • діяльності закладів харчування.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:

  • завантаженість ліжок становить понад 50%
  • середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на основі оцінки епідемічної ситуації.


На засіданні уряду Денис Шмигаль зазначив, що Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину. Однак загрози від вірусу не стали меншими. І про це свідчить той факт, що останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин коронавірус уряд

Коментарі: 1

228
gansit:
Сьогодні, 16:47

Я там не увидел магазины и супермаркеты,про них ни слова.Тоесть можна ходить без маски?


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