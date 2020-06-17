Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 липня: які обмеження діятимуть

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 395 Коментарів: 1

Передбачається, що додаткові обмеження можуть встановлюватися в окремих регіонах з високими показниками захворюваності

Сьогодні уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін.





Продовжено дію низки обмежень, зокрема:

забороняється перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок;

перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без забороняється перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі, уряд оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень.





Такі обмеження можуть встановлюватися щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок становить понад 50%

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на основі оцінки епідемічної ситуації.





На засіданні уряду Денис Шмигаль зазначив, що Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину. Однак загрози від вірусу не стали меншими. І про це свідчить той факт, що останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується.