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Надзвичайні новини

Кременчужанин заплатив 13 тисяч за «виграний» автомобіль

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 298 Коментарів: 1

  

Чоловік віддав кругленьку суму шахраям

16 червня до поліції звернувся 35-річний кременчужанин, який став жертвою аферистів. Деталі шахрайської схеми розповіли у Кременчуцькому відділі поліції. На телефон кременчужанина надійшло повідомлення. У ньому йшлося, що чоловік виграв головний приз - автомобіль Kia Ceed.


Після цього містянину телефонували з різних номерів та прохали за отримання призу заплатити 13 тисяч гривень. Ці гроші чоловік переказав на банківську карту.


Про подібну шахрайську пастку розповідає програма «Аферисти в сітях». У черговому випуску журналістці Крістіні прийшло повідомлення, що вона виграла автомобіль. Буцімто її мобільний номер відібрали для розіграшу машини випадково, адже жінка користувалася терміналом.


Для того, щоб отримати автомобіль, треба заплатити податок у розмірі 4500 гривень. Віддати гроші треба терміново, адже машину подарують іншій людині.


Переконатися у правдивості виграшу можна зателефонувавши в офіційний автосалон, який нібито проводить розіграш. Не варто телефонувати на номери, вказані в повідомленні. По них скоріш за все дадуть відповідь аферисти.




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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: 5.ua Джерело відео: www.youtube.com (Новий канал)
Теги: шахрайство афера

Коментарі: 1

15
balbes:
Сьогодні, 13:54

Блин так и я выиграл тоже,только ещё и квартиру в Киеве и 400 000грн от "национальной лотереи" и компенсация пострадавшим от деятельноси " МММ " осталось только услуги адвоката уплатить и налог  в размере 13% от суммы выигрыша :)))))))

  Я Вам не верю и неверю всем кто мне говорит что это разводняк ; Вы просто завидуете мне ))))))))

  P.S.  Давным давно эти схемы мошенничества существуют.Как можно в возрасте 35лет вестись на эту лажу? 


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