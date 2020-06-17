Кременчужанин заплатив 13 тисяч за «виграний» автомобіль

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 298 Коментарів: 1

16 червня до поліції звернувся 35-річний кременчужанин, який став жертвою аферистів. Деталі шахрайської схеми розповіли у Кременчуцькому відділі поліції. На телефон кременчужанина надійшло повідомлення. У ньому йшлося, що чоловік виграв головний приз - автомобіль Kia Ceed.





Після цього містянину телефонували з різних номерів та прохали за отримання призу заплатити 13 тисяч гривень. Ці гроші чоловік переказав на банківську карту.





Про подібну шахрайську пастку розповідає програма «Аферисти в сітях». У черговому випуску журналістці Крістіні прийшло повідомлення, що вона виграла автомобіль. Буцімто її мобільний номер відібрали для розіграшу машини випадково, адже жінка користувалася терміналом.





Для того, щоб отримати автомобіль, треба заплатити податок у розмірі 4500 гривень. Віддати гроші треба терміново, адже машину подарують іншій людині.





Переконатися у правдивості виграшу можна зателефонувавши в офіційний автосалон, який нібито проводить розіграш. Не варто телефонувати на номери, вказані в повідомленні. По них скоріш за все дадуть відповідь аферисти.











