У японському фільмі показали Більське городище Полтавської області

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У липні 2019 року Більське городище відвідав відомий японський науковець та археолог – директор Дослідницького центру культури заліза Східної Азії Ясуюкі Муракамі

У Японії презентували науковий фільм «Шлях заліза» (The Iron Road). Один із сюжетів фільму присвячено Більському городищу, що знаходиться на Полтавщині – грандіозному поселенню лісостепової Скіфії. Про це йдеться на сторінці Історико-культурного заповідника «Більськ».





Фільм демонструє археологічні пам’ятки та вишукані артефакти раннього залізного віку, підкреслюючи роль заліза у формуванні історії. Цей дивовижний метал перетворювали у вражаючу і смертоносну зброю війни, проте водночас його використання сприяло миру та торгівлі, вдосконалюючи способи подорожей та вирощування їжі.





У липні 2019 року Більське городище відвідав відомий японський науковець та археолог – директор Дослідницького центру культури заліза Східної Азії Ясуюкі Муракамі. За участі професора Муракамі тут проходили зйомки фільму «Шлях заліза».





Фільм можна переглянути за посиланням .