Відгула Масляна: сотні кременчужан стали свідками спалення Марени

Сегодня, 19:51 Просмотров: 1 056

















































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 1 березня після трьох днів святкування Масляної кременчужани на площі Перемоги спалили опудало Марени. Цілий тиждень можна було їсти від пуза, пригощатися млинцями, щедро политими медом та сметаною. На народних гуляннях кременчужани та гості міста ласували млинцями з різноманітними начинками та м'ясними виробами, змагалися в "козацьких забавах", брали участь у різних майстер-класах та слухали народні ансамблі.





Фіналом гулянь на площі стало фаєршоу та спалення опудала Марени, яке уособлює темні сили. Тепер кременчужани чекають швидкого приходу весни та пробудження природи.



