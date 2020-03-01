Чом я не козак: на площі Перемоги тягали колоди та мірялися силою

Сегодня, 17:34 Просмотров: 698

Переможці Козацьких розваг отримали нагороди з рук начальника управління молоді та спорту Олександра Мазура та учасниці Олімпійських ігор 2016 року Ольги Ляхової

У Кременчуці стало доброю традицією у рамках святкування Кременчуцької масляної проводити традиційні українські спортивні змагання - Козацькі розваги. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, близько 100 учасників виявили бажання спробувати свою козацьку силу, показати завзятість і довести, що козацькому роду нема переводу.





Серед учасників багато колективів – це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, військовослужбовці в/ч 3055 Національної Гвардії України, в/ч 1546, ліцеїсти Кременчуцького ліцеюз посиленою військово-фізичною підготовкою, а також просто містяни, які вирішили спробувати власні сили. До учасників змагань приєднався і чемпіон України зі штовхання ядра, кременчужанин Олександр Яровий та кременчужанка відома українська легкоатлетка, бігунка на середні дистації, учасниця Олімпійських ігор 2016 року Ольга Ляхова.





Спробувати свої сили вирішила й кременчуцька бабуся. Чом би й козачці не підняти важку колоду:)





Змагання проходили у двох вікових категоріях 14-17 років та 18 років і старші. Козаки змагалися у трьох програмах: гирьовий спорт, армспорт та штовхай колоду.



