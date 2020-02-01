Кременчугский лицей №10 попал в ТОП-100 лучших школ Украины

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 827

В рейтинге издания «Фокус» лицей оказался впервые и занимает 84 место

Кременчугский лицей №10 «Лингвист» попал в число лучших школ Украины по версии издания «Фокус». Это кременчугское учебное заведение впервые «ворвалось» в ТОП-100 от «Фокуса».





Рейтинг строился на основе результатов внешнего независимого оценивания (ВНО) за 2019 год, их предоставил Украинский центр оценивания качества образования. При этом учитывались баллы по всем предметам, которые сдавали выпускники.





В ТОП-100 попали только два учебных заведения Полтавской области — непосредственно Кременчугский лицей №10 и Полтавская специализированная школа №3, которая разместилась на 47 месте.





В своих расчётах «Фокус» учитывал данные по 125 651 ученику и 3248 учебным заведениям.





Напомним, что в рейтинге «Телеграфа» лицей №10 «Лингвист» является лидером среди школ Кременчуга и занимает первое место.