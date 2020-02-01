Свої «Текстильні перетворення» презентує кременчужанам художниця Анжеліка Голишкіна

Сегодня, 07:17 Просмотров: 424

В експозиції представлено 25 оригінальних робіт, виконаних в різних текстильних техніках

4 березня о 14.00 Картинна галерея Наталії Юзефович запрошує на відкриття виставки «Текстильні перетворення» кременчуцької художниці, члена Національної спілки художників України, Анжеліки Голишкіної.





На виставці кременчужани побачать незвичайні твори мистецтва - картини створені з тканини, які художниця використовує як фарби.





В експозиції представлено 25 оригінальних робіт, виконаних в різних текстильних техніках: клаптикового шиття, авторської вишивки, аплікації, плетіння та інше.



Вхід вільний.