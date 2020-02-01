Вариант подзаработать – стать звездой на TV

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 011

Попасть на ТВ, засветившись в рекламе или реалити-шоу, несложно: достаточно отслеживать кастинги и подойти под нужный образ. А еще на этом можно заработать: немного, только чтобы отбить билеты Кременчуг-Киев. Потому что ехать за ТВ карьерой нужно в столицу. Посмотрев объявления на кастинг-сайтах, мы увидели, что Кременчуг и Полтава тоже иногда мелькают в кастингах. Но редко. В прошлом году, судя по объявлению, искали в городе хореографов для телепроекта. А в соседней Полтаве подыскивали “незамужнюю молодую девушку” возрастом 35-50 лет.









Сколько платят массовке телешоу

Если кому-то хочется посидеть в толпе, которая аплодирует во время съемки телешоу, или стать массовкой, это легко организовать. За такое дело даже платят, но совсем немного. Например, “Говорит Украина” предлагают 160 грн за день. За массовку на промороликах, где нужно танцевать и веселиться на заднем плане, оплата от 500 до 1500 за 2 часа.





Ищем женщину-скандалистку и шамана

Специально для тех, кто верит, что в реалити-шоу есть правда: можно пойти и подработать гопником. Есть такой кастинг. По сценарию реалити-шоу, названия которого не пишут, участницы уберут небольшой участок парка. Надо будет вырядиться, как гопник, прийти на этот участок и начать сорить, бросать окурки мимо урны, дерзко отвечать. А еще нужны ребята на блатную сельскую дискотеку, тоже для реалити-шоу.







Можно подработать и женщиной-скандалисткой. Поскандалить немного на камеру стоит 200 грн за два часа. Подойдет злая женщина в возрасте 35-50 лет, “такая, как работница паспортного стола”, пишут организаторы. Для “душевных монологов” про жизнь участниц реалити-шоу нужны пенсионерки. Туда же набирают гейшу, желательно азиатской внешности. И очень нужен помощник шамана для проведения обрядов: только крепкие мужчины 27 +. А на съемку программі “Утро с Украиной” нужна женщина, недовольная покупками, которая хочет их вернуть. А еще мужчина, выбирающий косметику для жены, и барышня размера “плюс сайз”.





Где ты, девушка-пуританка?

Можно стать героем реалити-шоу по полной, а не в массовке за пару сотен гривень. Конечно, если попасть под нужный образ. Например, ищут девушку-пуританку для реалити-шоу – до 35 лет, скромную, восприимчивую и “занимающую активную позицию в данном вопросе”. Денег не платят, но обещают приз в 50 тысяч долларов. Программа “Будьте здоровы” в поисках мужчины-ловеласа, который часто меняет девушек. А кулинарное шоу ищет накачанных парней. Они должны быть экспертами, которые оценят, что приготовили участники шоу. Похоже на “Мастер-шеф”. Правда, денег за это эксперты не получат: только пиар.





Кто хочет стать киллером?

В кино, конечно. В детективе можно сыграть киллера, убитого, полноватого шеф-редактора и еще кучу всяких персонажей. Правда, платят за такие роли мало, потому что для студенческих или малобюджетных картин берут всех подряд, без образования. Роль – 300-800 грн. Для разных фото и видеоработ ищут все типажи, какие только можно представить. Нужен мужчина с “такими же усами, как на фото” или ищут “максимально улыбчивых людей”. Для видеорекламы мобильного оператора нужны парни 25-30 лет, которые не снимались у конкурента. Желательно светловолосые. И девушки с цветными крашеными волосами. Можно найти даже роль короля. Но только возьмут очень яркого типажа с “королевскими чертами лица”. Заплатят 1000 гривень. Для фотостоков всегда ищут моделей. И совсем не 90-60-90. То девушек на роль лесбиянок, то барышню с baby face, то японца, то китайца, то танцоров. Даже беременную для фото во время УЗИ.









Берут даже в 60+

Засветить свой фейс на ТВ можно, даже если вам немножко “за 30” и глубоко “за 80”. Потому что нужны разные образы: не везде требуются топ-модели. Например, для рекламы про антивозрастной уход нужны женщины в возрасте. А для видеостоков ищут ухоженных женщин 60+. За день съемки обещают 1000-1200 грн и кофе с печеньками: главное, выдавливать из себя эмоции на камеру: плакать, смеяться. Или нужна “фактурная бабушка” возрастом от 50 до 80 лет, худощавая. Все, что нужно – одевать внуков в кадре, еще и обещают немного заплатить.