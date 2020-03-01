Нардепа з Полтавщини чекають в Державному бюро розслідувань для повідомлення про підозру

Сегодня, 13:32 Просмотров: 0

Ілля Кива має прибути до ДБР сьогодні на 14.00

Сьогодні, 2 березня, народного депутата Іллю Киву викликають на 14.00 до Державного бюро розслідувань. Генпрокурор має повідомити Киві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).





Повістку про виклик Іллі Киви до ДБР опублікували на сайті Офісу Генпрокурора.









22 січня 2020 року Генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до ЄРДР.





Схоже, що причиною відкриття кримінального провадження став інцидент у київському ресторані 22 лютого. Між Іллею Кивою та чоловіком стався конфлікт із застосування фізичної сили.







