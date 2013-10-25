З 1 березня Укрзалізниця підвищила ціни на квитки: до кінця року ціни зростуть на 22%

Сегодня, 13:03 Просмотров: 190 Комментариев: 1

З березня Укрзалізниця підвищила ціни на квитки на 2%. Компанія планує поетапно підвищувати ціни на квитки таким чином, щоб до кінця року збільшити вартість проїзду на 22%.



Тобто, ціни будуть підвищуватись на 2% щомісячно з з 1 березня до 31 грудня у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.





Причиною такого зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії.





Після здорожчання квиток 2 класу на потяг Кременчук-Київ на 3 березня можна купити за 190 грн, а плацкарт з Кременчука до Львова - за 263 грн.



