Кременчуг, Потребитель, Путешествия

З 1 березня Укрзалізниця підвищила ціни на квитки: до кінця року ціни зростуть на 22%

Сегодня, 13:03 Просмотров: 190 Комментариев: 1

Квиток 2 класу на потяг Кременчук-Київ на 3 березня обійдеться у 190 грн

З березня Укрзалізниця підвищила ціни на квитки на 2%. Компанія планує поетапно підвищувати ціни на квитки таким чином, щоб до кінця року збільшити вартість проїзду на 22%.

Тобто, ціни будуть підвищуватись на 2% щомісячно з з 1 березня до 31 грудня у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.


Причиною такого зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії.


Після здорожчання квиток 2 класу на потяг Кременчук-Київ на 3 березня можна купити за 190 грн, а плацкарт з Кременчука до Львова - за 263 грн.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця поезд билеты

Комментарии: 1

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shoni1970:
Сегодня, 13:20

Це вже покращення, чи далі буде ще краще? А може треба перестати красти? Хоча, какая разніца?


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