Територію Кременчуцької коконосушарки засмітили мешканці з сусіднього будинку: працівників хотіли оштрафувати

Сегодня, 14:41 Просмотров: 850 Комментариев: 1

26 лютого на засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, який надіслала Автозаводська районна адміністрація стосовно Кременчуцької коконосушарки «Міжрайшовк» на вулиці Київській, 71 через те, що територія цього підприємства захаращена сміттям (а це порушує правила благоустрою Кременчука).



Знервована адміністраторка Ганна Федорівна прийшла на засідання та пояснила, що мешканці сусідньої дев'ятиповерхівки раніше викидали сміття у сміттєві баки, які знаходилися поруч. Але потім ці баки перенесли далі по вулиці, до льодової арени «Айсберг». З тих пір, лінуючись, люди кидали пакети зі сміттям на території, яка належала коконосушарці. Адміністраторка неодноразово просила людей не смітити, але вони лише відмахувалися від жінки.



Також вона повідомила, що на коконосушарці працює три інваліди та пенсіонерка, які не в змозі прибирати сміття. Разом з тим, підприємство державне (належить Фонду державного майна), переживає скрутні часи та не має грошей, аби найняти двірника.



Пенсіонерка Ганна Федорівна додала, що своїми силами прибирає сміття, яке постійно з'являється, але за станом здоров'я робити це їй тяжко. І якщо на підприємство накладуть штраф, то гроші на його виплату взяти просто ніде.



На початку члени комісії хотіли накласти штраф на підприємство у 850 грн, але під час обговорення змінили свою думку та закрили цю справу. Вони порадили Ганні Федорівні написати листа до управляючої компанії, яка обслуговує багатоповерхівку, аби вона допомогла вирішити питання з мешканцями та їхнім сміттям.