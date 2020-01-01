У Кременчуці судитимуть лікаря, який показував статевий орган дітям

Сегодня, 16:46 Просмотров: 2 435 Комментариев: 4

Кременчуцька місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо медика місцевої лікарні за порушення ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Слідчі встановили, що лікар демонстрував двом дітям статевий орган у серпні 2019 року. Це сталося біля під'їзду будинку.





Ексгібіціоніст сів на лавку біля під’їзду, приспустив шорти і почав демонструвати малолітнім статевий орган. Коли одного з дітей покликала мати, чоловік утік. Через кілька днів ексгібіціоніста знайшли.