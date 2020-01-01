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У Кременчуці судитимуть лікаря, який показував статевий орган дітям

Сегодня, 16:46 Просмотров: 2 435 Комментариев: 4

 

Чоловік обрав «глядачів» біля під'їзду

Кременчуцька місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо медика місцевої лікарні за порушення ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


Слідчі встановили, що лікар демонстрував двом дітям статевий орган у серпні 2019 року. Це сталося біля під'їзду будинку.


Ексгібіціоніст сів на лавку біля під’їзду, приспустив шорти і почав демонструвати малолітнім статевий орган. Коли одного з дітей покликала мати, чоловік утік. Через кілька днів ексгібіціоніста знайшли.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: лікар дети

Комментарии: 4

3 348
Дмитрий:
Сегодня, 16:48

Он не доктор, он больной


+15
118
cheh_a:
Сегодня, 18:05

дохвастался


+4
341
evgeniys:
Сегодня, 18:10

Цитата: Дмитрий

Он не доктор, он больной

В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и доктор smile


+6
2 334
ИМХО:
Сегодня, 18:37

Хвастуны... Надавать бы им по их игрушкам))


+1
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