У центрі Кременчука Tesla потрапила у потрійне ДТП (додано)

Сегодня, 16:13 Просмотров: 2 878 Комментариев: 4









Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 20 січня, у Кременчуці на перехресті вулиць Академіка Маслова та Івана Мазепи сталася потрійна ДТП. Зіштовхнулися три автівки.





Очевидці повідомляють, що когось з місця пригоди забрала «швидка».





Додано: за попередньою інформацією від патрульної поліції, водій Mitsubishi рухався другорядною дорогою та не надав перевагу у русі авто Tesla, що їхало головною, сталось зіткнення. Від удару Tesla відкинуло на Renault, що знаходилось поряд.





Пасажирка Mitsubishi потребувала огляду медиків. На місці події працює «швидка» та патрульні поліцейські. Виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.