Происшествия

У центрі Кременчука Tesla потрапила у потрійне ДТП (додано)

Сегодня, 16:13 Просмотров: 2 878 Комментариев: 4

 

Зіштовхнулися три автомобілі
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 20 січня, у Кременчуці на перехресті вулиць Академіка Маслова та Івана Мазепи сталася потрійна ДТП. Зіштовхнулися три автівки.


Очевидці повідомляють, що когось з місця пригоди забрала «швидка».


Додано: за попередньою інформацією від патрульної поліції, водій Mitsubishi рухався другорядною дорогою та не надав перевагу у русі авто Tesla, що їхало головною, сталось зіткнення. Від удару Tesla відкинуло на Renault, що знаходилось поряд.


Пасажирка Mitsubishi потребувала огляду медиків. На місці події працює «швидка» та патрульні поліцейські. Виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: ДТП перекресток

Комментарии: 4

981
route 66:
Сегодня, 16:14

Тесла?


+7
3 348
Дмитрий:
Сегодня, 16:35

Я там по главной снижаю скорость и смотрю на перекресток.

Знак Стоп как минимум со второстепенной надо.

Счас столько неудовлетворённых тебилов за рулём развелось, которые вечно спешат. А как они по дворам гоняют.


+23
26
Aleks1990:
Сегодня, 16:59

походу лансер и логана снес, а не теслу кинуло...


+1
116
кренделёк:
Сегодня, 17:59

перекресток действительно опасный - по маслова любят ехать и не пропускать

 

не повезло


0
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