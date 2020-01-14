М'ясо з Полтавщини експортуватимуть у Китай

Китай хоче імпортувати м’ясо з Полтавщини. Про це повідомляють у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА.





Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зустрівся з делегацією провінції Юньнань, що розташована на півдні Китайської Народної Республіки. Одним із напрямів, який зацікавив представників китайської сторони, стала наша яловичина та курятина. Також гості поцікавилися можливостями постачання іншої продукції сільського господарства.





- Область виробляє велику кількість молока. Можемо експортувати сою та сухе молоко. Також можемо постачати органічну продукцію, – розповів директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов.





Представники китайської сторони заявили, що зацікавлені в імпорті нашої яловичини та свинини. Це будуть прямі поставки до Китаю. Щомісяця Полтавщина має постачати близько 100 тонн продукції.





Однак аби імпортувати продукцію, підприємства повинні будуть пройти відповідну сертифікацію, щоб відповідати вимогам Китаю.