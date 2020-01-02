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Жоден кременчужанин не отримає так звану «гарантовану ціну на газ»

Сегодня, 10:19 Просмотров: 534 Комментариев: 2

 

Ніхто з побутових споживачів не звернувся до ТОВ «Кременчкгаз-постачання», щоб укласти договір на квартальну (фіксовану) ціну

Жоден кременчужанин не отримає так звану «гарантовану ціну на газ», яку пообіцяв українцям уряд. Як повідомив «Телеграфу» Валерій Кузьминський, керівник ТОВ «Кременчкгаз-постачання», жоден кременчужанин у грудні не звернувся до компанії із заявою щодо укладання договору на постачання газу за фіксованою (гарантованою) квартальною ціною. «Кременчукгаз-постачання» 12 грудня повідомляло про необхідність звернутися для укладання додаткової угоди, щоб отримати фіксовану ціну на газ на квартал (з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року), як це передбачає урядова Постанова №1000 від 27.11.19 року.


 


Валерій Кузьминський вважає, що споживачі хочуть отримувати газ за щомісячною ціною, сподіваючись, що вона буде нижчою за фіксовану.


На нашу ж думку, основна причина того, що люди не прийшли укладати угоди – це повідомлення уряду про те, що гарантована ціна вводиться автоматично.


Таке повідомлення це з’явилося на сайті Кабміну 27 листопада 2019 року – одразу після засідання уряду, який ухвалив постанову про так звану «гарантовану ціну». Це роз’яснення (від пресслужби КМУ) й досі на урядовому порталі, і в ньому говориться про програму «Гарантована ціна на газ», учасниками якої нібито стають всі українці автоматично. Повідомлення з офіційних джерел розтиражували ЗМІ.


Подібне повідомлення з’явилося і на порталі НАК «Нафтогаз України».


 


Сам текст Постанови №1000 від 27.11.19 року, яка вводить дві ціни на газ – фіксовану квартальну та щомісячну – був опублікований значно пізніше, ніж повідомлення пресслужби КМУ, на сайті ВР ми бачимо дату набрання чинності постановою – 7.12.19 р.


 


Уважно почитаємо текст Постанови: вона передбачає, що продаж/постачання природного газу здійснюється за щомісячними цінами «у разі відсутності договору постачання природного газу за квартальними цінами». Отже – усе навпаки, ніж повідомила пресслужба уряду. Ні про яку програму з назвою «Гарантована ціна на газ» не йдеться взагалі – лише про зміни до Постанови про ПСО (покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу). Але люди повірили уряду…



Якою буде ціна на газ у січні?


Як повідомив ТЪ Валерій Кузьминський, керівник ТОВ «Кременчукгаз-постачання», ціна на газ по Кременчуку в січні складе 7,29 грн за 1 куб м (проти 5,71 грн у грудні). 7,29 грн – це сумарно ціна на газ як товар та вартість розподілу (0,35 грн за 1 куб м з ПДВ), яка у січні буде виокремлена в платіжці.


Із січня кременчужани отримуватимуть дві платіжки за газ


Що стосується «гарантованої» ціни, то вона мала скласти 6,6 грн за куб м без вартості розподілу, послуг оператора ГТС і торгової націнки. З урахуванням усіх цих складових ціни, за нашими підрахунками, гарантована ціна мала скласти 7,31 грн. Тож у січні з щомісячною ціною 7,29 грн кременчужани нічого не втратять.


Уряд «застрахував» ціну на газ для населення: для кременчужан вона зросте майже на гривню


1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна Кременчукгаз-постачання

Комментарии: 2

741
shoni1970:
Сегодня, 10:37

В очередной раз народу показали конфетку, а дали фигу.


+6
3 992
почемучка:
Сегодня, 10:41

Цитата: shoni1970

В очередной раз народу показали конфетку, а дали фигу.

Не так - народу показали конфетку, але народ обрав фігу


+2
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