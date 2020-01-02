Жоден кременчужанин не отримає так звану «гарантовану ціну на газ»

Сегодня, 10:19 Просмотров: 534 Комментариев: 2

Ніхто з побутових споживачів не звернувся до ТОВ «Кременчкгаз-постачання», щоб укласти договір на квартальну (фіксовану) ціну

Жоден кременчужанин не отримає так звану «гарантовану ціну на газ», яку пообіцяв українцям уряд. Як повідомив «Телеграфу» Валерій Кузьминський, керівник ТОВ «Кременчкгаз-постачання», жоден кременчужанин у грудні не звернувся до компанії із заявою щодо укладання договору на постачання газу за фіксованою (гарантованою) квартальною ціною. «Кременчукгаз-постачання» 12 грудня повідомляло про необхідність звернутися для укладання додаткової угоди, щоб отримати фіксовану ціну на газ на квартал (з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року), як це передбачає урядова Постанова №1000 від 27.11.19 року.









Валерій Кузьминський вважає, що споживачі хочуть отримувати газ за щомісячною ціною, сподіваючись, що вона буде нижчою за фіксовану.





На нашу ж думку, основна причина того, що люди не прийшли укладати угоди – це повідомлення уряду про те, що гарантована ціна вводиться автоматично.





Таке повідомлення це з’явилося на сайті Кабміну 27 листопада 2019 року – одразу після засідання уряду, який ухвалив постанову про так звану «гарантовану ціну». Це роз’яснення (від пресслужби КМУ) й досі на урядовому порталі, і в ньому говориться про програму «Гарантована ціна на газ», учасниками якої нібито стають всі українці автоматично. Повідомлення з офіційних джерел розтиражували ЗМІ.





Подібне повідомлення з’явилося і на порталі НАК «Нафтогаз України».









Сам текст Постанови №1000 від 27.11.19 року , яка вводить дві ціни на газ – фіксовану квартальну та щомісячну – був опублікований значно пізніше, ніж повідомлення пресслужби КМУ, на сайті ВР ми бачимо дату набрання чинності постановою – 7.12.19 р.









Уважно почитаємо текст Постанови: вона передбачає, що продаж/постачання природного газу здійснюється за щомісячними цінами «у разі відсутності договору постачання природного газу за квартальними цінами». Отже – усе навпаки, ніж повідомила пресслужба уряду. Ні про яку програму з назвою «Гарантована ціна на газ» не йдеться взагалі – лише про зміни до Постанови про ПСО (покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу). Але люди повірили уряду…









Якою буде ціна на газ у січні?





Як повідомив ТЪ Валерій Кузьминський, керівник ТОВ «Кременчукгаз-постачання», ціна на газ по Кременчуку в січні складе 7,29 грн за 1 куб м (проти 5,71 грн у грудні). 7,29 грн – це сумарно ціна на газ як товар та вартість розподілу (0,35 грн за 1 куб м з ПДВ), яка у січні буде виокремлена в платіжці.









Що стосується «гарантованої» ціни, то вона мала скласти 6,6 грн за куб м без вартості розподілу, послуг оператора ГТС і торгової націнки. З урахуванням усіх цих складових ціни, за нашими підрахунками, гарантована ціна мала скласти 7,31 грн. Тож у січні з щомісячною ціною 7,29 грн кременчужани нічого не втратять.



