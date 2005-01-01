На Полтавщині пенсіонер підстрелив підлітка з пневморушниці

Сегодня, 11:01 Просмотров: 165

Хлопець отримав легку травму, яка не потребує стаціонарного лікування

На вулиці одного із сіл Миргородського району 64-річний місцевий житель вистрелив з пневматичної рушниці по 15-річному хлопцю. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.





Подія сталася 1 січня. За попереднім висновком медиків, юнак отримав легкі тілесні ушкодження ноги і стаціонарного лікування не потребує.





Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.