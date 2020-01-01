Происшествия

П'яного кременчужанина за кермом визнали тверезим, - поліція

Сегодня, 11:43 Просмотров: 2 166 Комментариев: 1

 

Молодик надув 0,50 проміле, при нормі в 0,20

 

Сьогодні, 3 січня, близько 4.00 на Раківці патрульні зупинили ВАЗ-21063 за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 18-річний кременчужанин, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Під час спілкування з водієм запідозрили, що він нетверезий. У Кременчуцькому обласному наркологічному диспансері лікар провів огляд – результат 0,50 проміле. Цей показник є перевищенням допустимої норми, яка становить 0,2 проміле.


Попри це лікар надав висновок у якому зазначив: «тверезий».


 


Крім іншого, молодик керував автомобілем, не маючи права керування – водійського посвідчення не отримував.


Нагадаймо, у жовтні 2019 року у Кременчуці вже траплявся такий випадок.

7
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем наркодиспансер

Комментарии: 1

260
Добрыня:
Сегодня, 14:36

А лікар тверезий? Лікаря теж треба було Драгером перевірити)


+3
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх