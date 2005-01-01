У Кобеляцькому районі 17-річний хлопець помер від сильної інтоксикації

Сегодня, 12:32 Просмотров: 1 734

Уродженець Ісаївки помер у будинку знайомої, в селищі Білики

17-річний житель села Ісаївка Кобеляцького району помер від сильної інтоксикації. Такий первинний висновок судмедексперта повідомило ГУ Нацполіції у Полтавській області.





Тіло хлопця знайшли у будинку знайомої, в селищі Білики. Під час огляду тіла поліція і судовий медик очевидних ознак насильницької смерті не виявили.





Для встановлення точної причини смерті тіло направили до Кобеляцького бюро судово-медичної експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство»). Тривають слідчі дії.