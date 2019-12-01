У Кременчуці та по всій Україні сьогодні мають закритися гральні клуби та «лохомаркети»

Сегодня, 17:49 Просмотров: 460 Комментариев: 5

Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей на території України. Відповідне розпорядження Кабміну «Про протидію гральному бізнесу» оприлюднили сьогодні, 20 грудня, на урядовому порталі.



За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, уряд вестиме масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом.







У ніч з 19 на 20 грудня правоохоронці провели рейди та закрили 152 нелегальні гральні заклади на території України. За інформацією з сайту Національної поліції України, адміністрація деяких закладів намагалася перешкоджати діям поліцейських, забарикадувавши всі двері.







З підпільних закладів правоохоронці вилучили 2375 одиниць грального обладнання загальною вартістю 46 млн грн:

2060 штук комп’ютерного обладнання;

181 гральний автомат;

107 столів для гри у покер;

27 електронних рулеток.





Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.



Міністр МНС Арсен Аваков дав наказ щодо того, аби сьогодні до 16.00 в Україні закрилися всі ігрові клуби, лотереї та гральні заклади.



Як повідомляє видання «Економічна правда», 19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор, а тому було прийнято рішення закрити пункти «державних лотерей».





Законопроєкт мав регулювати роботу казино (зокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та обумовлював створення спеціальної Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.





Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направлятися кошти отримані з ліцензій.





Депутати повернули проєкт закону на доопрацювання в профільний комітет. Законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу Президент Володимир Зеленський доручив ухвалити до Нового року.