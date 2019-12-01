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У Кременчуці та по всій Україні сьогодні мають закритися гральні клуби та «лохомаркети»

Сегодня, 17:49 Просмотров: 460 Комментариев: 5

 

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей на території України. Відповідне розпорядження Кабміну «Про протидію гральному бізнесу» оприлюднили сьогодні, 20 грудня, на урядовому порталі.


За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, уряд вестиме масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом.



У ніч з 19 на 20 грудня правоохоронці провели рейди та закрили 152 нелегальні гральні заклади на території України. За інформацією з сайту Національної поліції України, адміністрація деяких закладів намагалася перешкоджати діям поліцейських, забарикадувавши всі двері.



З підпільних закладів правоохоронці вилучили 2375 одиниць грального обладнання загальною вартістю 46 млн грн:

  • 2060 штук комп’ютерного обладнання;
  • 181 гральний автомат;
  • 107 столів для гри у покер;
  • 27 електронних рулеток.


Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.


Міністр МНС Арсен Аваков дав наказ щодо того, аби сьогодні до 16.00 в Україні закрилися всі ігрові клуби, лотереї та гральні заклади.


Як повідомляє видання «Економічна правда», 19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор, а тому було прийнято рішення закрити пункти «державних лотерей».


Законопроєкт мав регулювати роботу казино (зокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та обумовлював створення спеціальної Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.


Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направлятися кошти отримані з ліцензій.


Депутати повернули проєкт закону на доопрацювання в профільний комітет. Законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу Президент Володимир Зеленський доручив ухвалити до Нового року.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України, epravda.com.ua Источник видео: Кабмін, Національна поліція України
Теги: кабмин игровые автоматы казино лотерея закрытие полиция

Комментарии: 5

748
mefisto:
Сегодня, 18:07

надеюсь доберется в полной мере и до нашего Кременчуга эта новация Кабмина с закрытием Лотарей. Еще закрыли бы скупки краденного под названием ломбард.


+2
513
antikola:
Сегодня, 18:08

передел рынка по - зеленому


-2
103
кренделёк:
Сегодня, 18:09

отлично! wink только недавно писал об этом тут

 

теперь на очереди закрыть ломбарды и наливайки smirk

 

 

это ж сколько помещений освободится шикарных

 


-2
121
verbki:
Сегодня, 18:16

Хорошая новость .


+3
167
orca:
Сегодня, 18:22

Міністр МНС Арсен Аваков дав наказ щодо того, аби сьогодні до 16.00 в Україні закрилися всі ігрові клуби, лотереї та гральні заклади.

Авакян в 2014 году уже наказував все закрыть. А их только больше стало)))
Жаль, здесь скриншот его твиттера нельзя вставить...


0
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