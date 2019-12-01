У Кременчуці та по всій Україні сьогодні мають закритися гральні клуби та «лохомаркети»

Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей на території України. Відповідне розпорядження Кабміну «Про протидію гральному бізнесу» оприлюднили сьогодні, 20 грудня, на урядовому порталі.
За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, уряд вестиме масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом.
У ніч з 19 на 20 грудня правоохоронці провели рейди та закрили 152 нелегальні гральні заклади на території України. За інформацією з сайту Національної поліції України, адміністрація деяких закладів намагалася перешкоджати діям поліцейських, забарикадувавши всі двері.
З підпільних закладів правоохоронці вилучили 2375 одиниць грального обладнання загальною вартістю 46 млн грн:
Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.
Міністр МНС Арсен Аваков дав наказ щодо того, аби сьогодні до 16.00 в Україні закрилися всі ігрові клуби, лотереї та гральні заклади.
Як повідомляє видання «Економічна правда», 19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор, а тому було прийнято рішення закрити пункти «державних лотерей».
Законопроєкт мав регулювати роботу казино (зокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та обумовлював створення спеціальної Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.
Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направлятися кошти отримані з ліцензій.
Депутати повернули проєкт закону на доопрацювання в профільний комітет. Законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу Президент Володимир Зеленський доручив ухвалити до Нового року.