Кременчуг, Полтавщина

Депутати Полтавщини звернулися до Верховної Ради, щоб приєднати Власівку до Полтавської області

Сегодня, 17:33 Просмотров: 275 Комментариев: 2

 

Копію рішень надішлють до Верховної Ради України, Власівської селищної ради міста Світловодська

Депутати Полтавської обласної ради проголосували за приєднання смт Власівки Кіровоградської області до Полтавщини. Відповідне рішення прийняли на сесії 19 грудня. За проголосували 62 депутати та 11 - утрималися від голосування. 


- Селище Власівка до 1964 року було у складі Полтавської області. Потім невідомо чому його передали Кіровоградській області. Селище знаходиться у своєрідній "підкові". Ми межуємо з Кременчуцьким районом Полтавської області. І лише 350 метрів – межуємо з Кіровоградською областю. Це дуже незручно для громади. Історично це саме Полтавська область, – сказав голова селища Власівка Анатолій Бабаченко.


 


Нагадаємо, що позитивне рішення про приєднання Власівки до Полтавщини є від селищної ради та Кременчуцького району. Остаточне рішення щодо територіального устрою має прийняти Уряд. 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Новини Полтавщини
Теги: Власівка Власовка сессия облсовета

Ви за приєднання Власівки до Полтавщини?

Комментарии: 2

152
Saidis:
Сегодня, 17:46

Ну Власовка - это еще куда не шло... вполне самодостотаточный населенный пункт и благодаря Короливському смаку придет не с пустыми руками))

но если они "переедут", Светловодск от злости волосы себе вырвет, везде)) и тоже будет ломиться к нам с удвоенной силой... а их как бы и даром не нужно, они прокормить сами себя не могут, а желающих подмазаться нахлебников нигде не любят... 


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Дмитрий:
Сегодня, 18:09

Цитата: Saidis
вполне самодостотаточный населенный пункт и благодаря Короливському смаку придет не с пустыми руками))

там екологии уже нет, совсем

круглосуточно 4 топки чадят в атмосферу

не знаю что за сволочь етим "смаком" заправляет, но ето та еще сволочь


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