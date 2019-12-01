Депутати Полтавщини звернулися до Верховної Ради, щоб приєднати Власівку до Полтавської області

Сегодня, 17:33 Просмотров: 275 Комментариев: 2

Депутати Полтавської обласної ради проголосували за приєднання смт Власівки Кіровоградської області до Полтавщини. Відповідне рішення прийняли на сесії 19 грудня. За проголосували 62 депутати та 11 - утрималися від голосування.





- Селище Власівка до 1964 року було у складі Полтавської області. Потім невідомо чому його передали Кіровоградській області. Селище знаходиться у своєрідній "підкові". Ми межуємо з Кременчуцьким районом Полтавської області. І лише 350 метрів – межуємо з Кіровоградською областю. Це дуже незручно для громади. Історично це саме Полтавська область, – сказав голова селища Власівка Анатолій Бабаченко.









Нагадаємо, що позитивне рішення про приєднання Власівки до Полтавщини є від селищної ради та Кременчуцького району. Остаточне рішення щодо територіального устрою має прийняти Уряд.