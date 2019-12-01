Зимние дожди: на викенд в Кременчуге снова ожидаются осадки

Сегодня, 08:10 Просмотров: 423

В городе будет ещё теплее, чем на прошлых выходных, — до +12°С

Зима напрочь забыла, что она — зима, и в последнее время стала косить под осень: температурные показатели продолжают бить рекорды. И на этих выходных в Кременчуге будет ещё теплее, чем на прошлых: воздух прогреется до +12°С. Кроме того, в городе будет дождливо и пасмурно.





Gismeteo прогнозирует, что дожди будут идти в Кременчуге на протяжении всего викенда, прекратятся лишь вечером в воскресенье, 22 декабря. Столбики термометров покажут от +4°С до рекордных +12°С.





Синоптики на Sinoptik тоже обещают Кременчугу мелкий дождь и пасмурную погоду в выходные. Небо прояснится только в воскресенье, 22 декабря, ближе к ночи. Минимально температура опуститься до +4°С, а максимум составит +11°С.





А вот Ventusky не согласен с коллегами — этот погодный портал не сулит кременчужанам осадков в выходные дни, но и солнечной погоды ждать не следует. Воздух прогреется до показателей от +3°С до +11°С, наиболее тёплым днём станет воскресенье, 22 декабря.