Кому в Кременчуге заплатят $1000

16.12.2019, 08:40 Просмотров: 14 317 Комментариев: 6

Перешуршав вакансии в Кременчуге, мы немного взгрустнули. Не густо: на разных сайтах объявлений 200 - 300 вакансий в городе, в котором живёт больше двухсот тысяч человек. И то, многие объявления дублируются на разных ресурсах. Год назад на Work.ua предложений работы было около 300, а сейчас их меньше на треть. Больше всего объявлений о работе попалось на OLX - немногим около 350. Но это включая заработки за границей и удаленку. На rabota.ua за месяц 200 объявлений о работе.



В промышленном Кременчуге на сайтах о поиске работы где-то столько же вакансий, как в Борисполе. Но есть города, в которых их практически нет: в Светловодске на Work.ua всего 14 предложений, в Кобеляках - аж 2. Зато в Киеве более 20 тысяч. В остальных крупных городах в разы меньше: Харьков, Львов, Одесса, Днепр - 3-4 тысячи предложений о работе.





Сушист и полицейский: получают одинаково

Разница между специалистами и рабочими специальностями мало ощутима. Инженеру предлагают меньше, чем рабочему в цеху. У повара в суши-баре и полисмена-новичка зарплата одинаковая - около десяти тысяч. Грузчику и менеджеру по кредитованию предлагают по 7 тысяч. Заробитчанам за границей сулят такую же зарплату, как местные компании предлагают айтишникам. Больше всего обещают в Израиле - $2500. У нас встретилось объявление для Android разработчика 1000-2000 долларов (Senior), для знатока jаvascript - 1500. Зарплата водителя-международника, автомаляра и директора по маркетингу в объявлениях была одинакова.



Работодатели все чаще указывают ориентировочный уровень зарплаты: все реже встречается “зарплата договорная”. Конкретные цифры есть минимум в половине объявлений, хотя нижнюю и верхнюю планку могут указать 5-15 тыс. Особенно это касается всевозможных менеджеров, которым сулят и по 1000 долларов. Но с припиской, что ставка 5-7 тысяч, а остальное - бонусы от продаж.



Сложно сказать, насколько обещанное на самом деле соответствует действительности. Например, у переводчика в брачном агентстве зарплата указана как 23 тыс. А сами “переводчики”, которые занимаются вытаскиванием денег онлайн из заграничных “принцев”, говорят, что часто и в глаза не видят таких денег. Из этой же оперы многообещающее объявление “требуется менеджер рекламного характера удалённо”, в котором кременчужанкам обещают “светлое будущее с подарками при помощи флирта на сайте”.





Кого в Центре занятости ищут на 25 тысяч

На официальном сайте Центра занятости самая высокооплачиваемая вакансия – мастер. Предприятие не указано. Предлагают тысячу долларов: 25 000 гривень. Затем в рейтинге зарплат от Центра занятости вакансии на 15 тыс грн. На эти деньги ищут агронома, монтажников, фрезеровщиков, электросварщиков, резальщиков, слесарей-ремонтников, машиниста буровой установки. В общем, весь спектр рабочих профессий. Инженерам традиционно предлагают меньше, чем рабочим: инженеру-конструктору и инженеру-электронщику по 13 тыс грн. Но и рабочие специальности оценивают по-разному: встретились и электромонтеры, электросварщик, машинисты крана на 12 тыс грн.





Кто нужен в Кременчуге

Больше всего работы в сфере продаж. За ним розничная торговля и обслуживание, производство, энергетика, транспорт и логистика. Самые красивые зарплаты мелькают у менеджеров. Верхняя планка - 25-30 тыс, хотя встретился менеджер по продаже недвижимости 100 тыс гривень – видимо, надо напродавать на миллионы. В среднем, продажникам предлагают минималку около семи, а верхний потолок около 15 тыс. грн. Для Украины 15 тыс. грн у менеджера по продажам – это средняя зарплата. А вот всякие супервайзеры и мерчандайзеры уже не так бросаются в глаза. Пришла эра менеджеров, консультантов, операторов Call-центра, торговых и региональных представителей. В сфере обслуживания все чаще ищут мастеров по приготовлению суши: им предлагают около 8-10 тыс грн. Самый грустный продавец живет на рынке: всего 4000 грн. Промоутерам обещают в районе 8-9 тыс гривень. Постоянно ищут швей.





Из объявлений

Рабочие профессии

Автослесарь с опытом – 20 тыс.

Слесарь-сборщик – 15-18 тыс.

Производство бетонных еврозаборов – от 18 тыс.

Автомеханик – 15 тыс.

Сборщик корпусной мебели – 10-15 тыс.

Машинист автокрана –15 тыс.

Электрогазосварщик – 13 тыс.

Машинист крана – 11 тыс.

Мастер производственного участка – 10,5 тыс.

Оператор дизельных установок ампер – 10 тыс.

Старший электромонтер по ремонту и обслуживанию – 10 тыс.

Разнорабочие – 10 тыс.

Столяр – 10 тыс.

Подсобный рабочий – 9,5 тыс.

Швея – 8-10 тыс.

Грузчик – 8 тыс.

Тестомес – 8,8 тыс.

Кладовщик – 7,5 тыс.





Продавцы и сфера обслуживания

Парикмахер – 9-15 тыс.

Продавец-консультант в магазин мобильных телефонов – 8-15 тыс.

Продавцы-консультанты в магазин одежды – 10-13 тыс.

Повар-сушист – 10 тыс.

Помощник повара – 8-9 тыс.

Продавец-консультант – 8 тыс.

Уборщик территории – 7,5 тыс.

Фитнес-тренер – 7 тыс.

Продавец-консультант – 6,5 тыс.

Официант – 6-10 тыс.

Мастер маникюра – 5-10 тыс

Оператор ПК в “Фоззи” – 6,8 тыс.

Продавец-консультант в Аврору – до 6,2 тыс.

Мастер маникюра – 5-10 тыс.

Уборщица – 5 тыс.

Посудомойщица – 4 тыс.

Продавец на рынке – 4 тыс.

Кассир в кинотеатр – 25 гривень в час





Руководители и администраторы

Директор производственного предприятия – 20-30 тыс.

Руководитель отделения банка – 21 тыс.

Директор филиала (обувь) – 20 тыс.

Менеджер проекта – 15 тыс.

Руководитель группы продаж на “Визите” – 14 тыс.

Администратор ресторана – 10-15 тыс.

Администратор салона тайского массажа – 7 тыс.

Администратор в суши бар – 7,5 тыс.





Менеджеры

Менеджер по поиску транспорта – 30 тыс.

Менеджер по продажам автомобилей – 25 тыс.

Менеджер по продаже средств для защиты растений – 25 тыс.

Торговый представитель - 20 тыс.

Территориальный менеджер - 17 тыс.

Торговый представитель со своим авто – 15 тыс.

Менеджер по продажам дверей – 15 тыс.

Представитель со своим авто – 12 тыс.

Агент по работе с клиентами в Google maps – 12 тыс.

Продавец-консультант в Vodafone – 11 тыс.

Представители бренда – 8 тыс.

Менеджер по продаже автозапчастей – 8 тыс.

Менеджер call-центра – 7 тыс.

Менеджер по туризму – 7-15 тыс





Работа с деньгами

Специалист по обслуживанию корпоративных клиентов (“Приватбанк”) – 15,6 тыс.

Оператор call-центра по взысканию проблемной задолженности – 11 тыс.

Кредитный эксперт – 8 тыс.

Оператор контакт-центра (“Приватбанк”) – 8,2 тыс.

Менеджер по работе с клиентами в банк – 7 тыс.

Инженеры и технологи

Инженер-технолог на Roshen – 28 тыс.

Технолог пищевого производства “Лукас” – 15 тыс.

Инженер-электронщик – 13 тыс.

Инженер-конструктор – 10-13 тыс.





Работа за рулем

Дальнобойщик – 30 тыс.

Таксист со своим авто – 10-20 тыс.

Водитель международник – 20 тыс.

Водитель-экспедитор – 11-13 тыс.





“Винегрет” вакансий

Преподаватели английского – 20 тыс. - это по Skype,

PR менеджер в компании “Місто для людей”–15-18 тыс.

Полицейский – 10,5 тыс

Кредитный консультант – 8 тыс.

Оператор 1С – 7,5 тыс.

Юрист-консультант –7-9 тыс.

Бухгалтер – 7-8 тыс.





Кто нужен в Кременчуге

Больше всего работы в сфере продаж. За ним розничная торговля и обслуживание, производство, энергетика, транспорт и логистика. Самые красивые зарплаты мелькают у менеджеров. Верхняя планка - 25-30 тыс, хотя встретился менеджер по продаже недвижимости 100 тыс гривень – видимо, надо напродавать на миллионы. В среднем, продажникам предлагают минималку около семи, а верхний потолок около 15 тыс. грн. Для Украины 15 тыс. грн у менеджера по продажам – это средняя зарплата. А вот всякие супервайзеры и мерчандайзеры уже не так бросаются в глаза. Пришла эра менеджеров, консультантов, операторов Call-центра, торговых и региональных представителей. В сфере обслуживания все чаще ищут мастеров по приготовлению суши: им предлагают около 8-10 тыс грн. Самый грустный продавец живет на рынке: всего 4000 грн. Промоутерам обещают в районе 8-9 тыс гривень. Постоянно ищут швей.





Работа больше “уходит” в интернет

Всё больше предложений о работе, связанной с интернет-ресурсами. В объявлениях о вакансиях в Кременчуге встречаются вебсайты, на которых указаны контакты других стран: США, Великобритании. Попался на глаза совместные проект с Казахстаном, который помогает бизнесу лучше выглядеть в Гугл мапс. Встретился помощник менеджера по лидогенерации. Ищут людей, которые готовы отдать свой Фейсбук под рекламные цели и запускать рекламные кампании. Чаще встречаются предложения от интернет-магазинов, набирают репетиторов английского по Скайпу. Да и в целом, стало больше вакансий, в которых требуют дружить с английским. Несмотря на общее засилье IT, в Кременчуге вакансий для программистов на сайтах работы почти нет. Встретили андроид-разработчика на 10-50 тыс грн и еще парочку.





У кого больше всех

В топ-100 профессий по средней зарплате на Work.ua верхние позиции занимают программисты. Среди них самые высокооплачиваемые Java разработчики – 85 тыс грн средняя зарплата. Стоматологи, проект-менеджеры в среднем получают 20 тыс, менеджер по продажам – 15 тыс. Среднюю зарплату нотариуса оценили в 15 тыс гривень: так же, как и строителя или торгового представителя. Столько же, по данным интернет-ресурса, получают архитекторы, финансовые аналитики, переводчики и маркетологи.

А самые “удовлетворенные” жизнью, по версии сайта, - HTML- верстальщики и аккаунт-менеджеры, хотя их зарплата в среднем 12 тыс. гривень. За ними выстроились маркетологи, дизайнеры и smm-менеджеры.





Полтавская область – в топе по зарплатам

Полтавская область – в топе по зарплатамСредние зарплаты, по данным сайтов поиска работы, за год подросли совсем чуть-чуть. Если в начале декабря прошлого года, по данным сайтов о трудоустройстве, было 11,2 тыс грн, то сейчас 11,8. Соискателей в Украине больше, чем вакансий. Так, на Work.ua более 67 000 резюме, а вакансий – 43 000.Средняя зарплата в Украине сейчас 10 727 гривень. Власти рапортуют, что это почти на 17% больше, чем год назад. По госстатистике, самые высокие зарплаты в октябре получили работники, занятые в сфере финансов и страхования - около 20 тыс грн в месяц. У айтишников, по официальным данным, в среднем 17 тыс и зарплата немножко пошла вниз, потому что курс доллара немного ниже. А самые низкие зарплаты в Украине у работников сферы здравоохранения - в среднем 7000 грн. Самые высокие зарплаты в Украине, понятно, у киевлян: средняя – 16 тыс грн. Меньше всех получают жители Буковины, около 8000 грн. Как ни странно, Полтавская область входит в пятёрку областей с самыми высокими зарплатами. Такие данные привел госстат: 10,5 тыс грн - правда, такие данные дали за август. Следующее повышение зарплат уже “бежит” и догонит в январе: минималка поднимется аж на 550 гривень, до 4730. Да еще и подрастет прожиточный минимум.





Сколько получают в IT

По данным сайта jobs.ua, который мониторит IT сферу, больше всех получают те, кто разбирается в Java и jаvascript. У Senior около $4000, у опытного PHP-разработчика $3,5, а у знатока Pyton доход более $4 тыс. При этом доход новичков на всех этих позициях около $600. Опытные тестировщики получают около$ 2,5 ( $500 новички). Зарплаты у менеджмента выше $4000 у тимлида и около $1300 у проект-менеджера. Самые высокие зарплаты предлагают, конечно, в Киеве. Близка к нему Одесса. Немного отстают от них Львов, пониже в Харькове и Днепре.