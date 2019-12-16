У гаражі в Полтаві знайшли мертвими хлопця та дівчину - ймовірно вчаділи

16.12.2019, 09:09 Просмотров: 3 438 Комментариев: 4

15 грудня у Полтаві, в гаражному кооперативі «Імпульс», в гаражі знайшли мертвими 16-річну дівчину та 19-річного хлопця. Про це повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.





Відомо, що двері в гараж були зачинені. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, рятувальники відкривали двері гаража. У гаражі був автомобіль з увімкненим двигуном. У машині і перебували хлопець та дівчина.





За попередніми даними смерть настала внаслідок отруєння чадним газом. Тіла загиблих для встановлення причини смерті доставлені до обласного бюро судово-медичної експертизи.