У гаражі в Полтаві знайшли мертвими хлопця та дівчину - ймовірно вчаділи

Гараж був зачинений, а двигун машини увімкнений
15 грудня у Полтаві, в гаражному кооперативі «Імпульс», в гаражі знайшли мертвими 16-річну дівчину та 19-річного хлопця. Про це повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.
Відомо, що двері в гараж були зачинені. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, рятувальники відкривали двері гаража. У гаражі був автомобіль з увімкненим двигуном. У машині і перебували хлопець та дівчина.
За попередніми даними смерть настала внаслідок отруєння чадним газом. Тіла загиблих для встановлення причини смерті доставлені до обласного бюро судово-медичної експертизи.