Происшествия, Полтавщина

У гаражі в Полтаві знайшли мертвими хлопця та дівчину - ймовірно вчаділи

16.12.2019, 09:09 Просмотров: 3 438 Комментариев: 4

Гараж був зачинений, а двигун машини увімкнений

 

15 грудня у Полтаві, в гаражному кооперативі «Імпульс», в гаражі знайшли мертвими 16-річну дівчину та 19-річного хлопця. Про це повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.


Відомо, що двері в гараж були зачинені. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, рятувальники відкривали двері гаража. У гаражі був автомобіль з увімкненим двигуном. У машині і перебували хлопець та дівчина.


За попередніми даними смерть настала внаслідок отруєння чадним газом. Тіла загиблих для встановлення причини смерті доставлені до обласного бюро судово-медичної експертизи.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: гараж Полтава угарный газ

Комментарии: 4

487
antikola:
16 декабря 2019 09:38

ужас какой


+3
2 266
ИМХО:
16 декабря 2019 09:59

Из года в год одно и то же...

Осень, начало зимы - "чадиють", зима начало весны - топятся на тонком льду!


+8
746
mefisto:
16 декабря 2019 13:52

лучше б сняли квартиру на сутки и позажимались. Живее были... По гаражам оно холодно.


+4
2 266
ИМХО:
16 декабря 2019 18:54

Цитата: mefisto

лучше б сняли квартиру на сутки и позажимались. Живее были... По гаражам оно холодно.

в этом есть определённая доля романтики (про занятия активными видами спорта в общественных местах), но подход к этому делу должен быть с умом!

Был у меня товарищь, так вот ему с супругой больше всего это нравилось делать... (закройте уши , что я говорю, да простит меня...)... в ГОРИСПОЛКОМЕ!!! ДА!! ДА!! Именно там. Чел при этом говорит: "ты не представляешь какой это адреналин!?!". Чесно - я не представляю!

ЗЫ. Одним словом - С УМОМ!


+3
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