Бій-реванш: Олесандр Усик вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та захистив чемпіонські пояси

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 481

За результатами другого поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі всі троє суддів одностайно віддали перемогу українцю. Першим бій він виграв розділеним рішенням суддів

Український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі та захистив чемпіонські пояси, якими він володіє — Світової боксерської ради (WBC), Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської організації (IBO). Бій-реванш між ними відбувся у ніч на неділю, 22 грудня, на стадіоні Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Поєдинок вийшов надзвичайно напруженим та продовжувався усі 12 раундів. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу Усику з однаковим рахунком 116:112.

Після перемоги Усик підняв на ринзі оригінальну шаблю гетьмана Мазепи, нагадавши світу про видатного гетьмана, який ще триста років тому боровся за свободу України проти російських загарбників.

Олександр Усик в ринзі прокоментував перемогу над Тайсоном Ф’юрі в бою-реванші.

— Я переміг. Сьогодні важливий день для мене — мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: «Тату, ти наступний». Я відповів їм: «Гаразд», — сказав він.

Олександр Усик присвятив цю перемогу своїй мамі та усім матерям України.

Після бою до нього підійшов колишній суперник українця Даніель Дюбуа та попросив реванш в Усика — Олександр погодився. Тож продовження реваншів буде.

Після оголошення переможця бою Ф’юрі покинув ринг, не давши інтерв’ю.

З перемогою Усика привітав президент України Володимир Зеленський.

— Перемога! Така важлива й така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було — поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена — б'ємося і свого не віддамо, — написав він у Telegram.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів, а Ф’юрі 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, у першому поєдинку між Усиком і Ф’юрі, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Тоді він став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за останні 25 років. До зустрічей з українцем за свою кар'єру Ф’юрі не програв жодного бою. Усик залишається на рингу непереможеним.