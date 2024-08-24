Учні Кременчуцького спортліцею ім. Піддубного здобули низку перемог на Відкритому чемпіонаті області з веслування

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Богдан Рєзніков і Михайло Мосейчук вибороли перші місця в кількох дисциплінах

21-22 серпня 2024 року в місті Горішні Плавні відбувся Відкритий чемпіонат Полтавської області з веслування на байдарках і каное серед юніорів 2006-2007 років народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного. Ліцеїсти продемонстрували відмінні результати, завоювавши низку перемог.

Богдан Рєзніков став переможцем у кількох дисциплінах:

І місце — K1 500 метрів

І місце — K1 200 метрів

І місце — K2 500 метрів.

Михайло Мосейчук також показав чудові результати:

І місце — С-2 200 метрів

І місце — С-2 500 метрів

II місце — С-1 200 метрів.

— Молодці хлопці. Так тримати! Подяка вашим тренерам Олегу Підкладі та Віктору Поліварі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні Богдан Рєзніков здобув призові місця на Чемпіонаті України з веслування у віковій категорії 2008-2009 р. н.