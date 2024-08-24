У Біликах пожежа через недопалок пошкодила автомобіль і ледь не знищила будинок

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 93

У селищі Білики Полтавського району сталася пожежа, внаслідок якої був пошкоджений легковий автомобіль, а будинок ледь не згорів. Про це 24 серпня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, пожежа виникла через необережність місцевого 54-річного жителя, який викинув недопалок на суху траву. Вогонь швидко розповсюдився по території та пошкодив автомобіль сусідів. Місцеві жителі самотужки загасили пожежу, що дозволило уникнути серйозніших наслідків.

Поліція Полтавщини нагадує, що спалювання сухої трави, чагарників та сухостою заборонено.