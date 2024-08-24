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Надзвичайні новини

У Біликах пожежа через недопалок пошкодила автомобіль і ледь не знищила будинок

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 93

 

Місцеві жителі вчасно загасили пожежу, уникнувши серйозніших наслідків

У селищі Білики Полтавського району сталася пожежа, внаслідок якої був пошкоджений легковий автомобіль, а будинок ледь не згорів. Про це 24 серпня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, пожежа виникла через необережність місцевого 54-річного жителя, який викинув недопалок на суху траву. Вогонь швидко розповсюдився по території та пошкодив автомобіль сусідів. Місцеві жителі самотужки загасили пожежу, що дозволило уникнути серйозніших наслідків.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа Білики
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