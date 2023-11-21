Оперний співак з Полтави виконав гімн України перед футбольним матчем з Італією

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Полтавський оперний співак Сергій Іваничук, якого було тяжко поранено на фронті, виконав гімн України перед грою між українською футбольною збірною та італійською. Це сталося 20 листопада у Леверкузені на матчі відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024.

29-річний співак Сергій Іваничук з початку повномасштабної війни доставляв гуманітарну допомогу та вивозив людей з Харкова та Охтирки до безпечних районів. За цей час врятував понад 50 людей. 10 березня в один із виїздів його авто обстріляла російська ДРГ, Сергій отримав 5 кульових поранень.