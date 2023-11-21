Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Полтавщина, Війна

Оперний співак з Полтави виконав гімн України перед футбольним матчем з Італією

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 122

 

Артист врятував 50 людей і отримав тяжке поранення

Полтавський оперний співак Сергій Іваничук, якого було тяжко поранено на фронті, виконав гімн України перед грою між українською футбольною збірною та італійською. Це сталося 20 листопада у Леверкузені на матчі відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024.

29-річний співак Сергій Іваничук з початку повномасштабної війни доставляв гуманітарну допомогу та вивозив людей з Харкова та Охтирки до безпечних районів. За цей час врятував понад 50 людей. 10 березня в один із виїздів його авто обстріляла російська ДРГ, Сергій отримав 5 кульових поранень. 

ПО ТЕМІ:

Історії: Волонтер з Полтавщини, музикант та оперний співак, врятував 50 людей і був поранений

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: волонтер футбол
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх