Судитимуть чоловіка, який втік з військової частини у Полтаві

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 401

Через соцмережі він провокував правоохоронців та закликав його спіймати

Судитимуть військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з військової частини у Полтаві. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Через соцмережі він провокував правоохоронців та зухвало закликав його спіймати.

У військо чоловік потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно пішов. Чоловік переховувався у своєму рідному місті — Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.

Правоохоронці встановили місце перебування втікача і затримали його. Нині чоловік продовжує перебувати під вартою.

Його обвинувачують у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.