Судитимуть чоловіка, який втік з військової частини у Полтаві

Судитимуть військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з військової частини у Полтаві. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Через соцмережі він провокував правоохоронців та зухвало закликав його спіймати.
У військо чоловік потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно пішов. Чоловік переховувався у своєму рідному місті — Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.
Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.
Правоохоронці встановили місце перебування втікача і затримали його. Нині чоловік продовжує перебувати під вартою.
Його обвинувачують у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.
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