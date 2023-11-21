Зимова казка: погода у Кременчуці 21 листопада

У вівторок, 21 листопада, ясна погода протримається в ранковий час у Кременчуці зовсім недовго – вже вдень небо вкриється хмарами, які лишатимуться там до пізнього вечора
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме 0°C, вітер буде східного напрямку.
Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг.
Увечері стовпчики термометрів впадуть до -1°C.
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