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Кременчук

Зимова казка: погода у Кременчуці 21 листопада

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 200

 

Одягайте рукавички та шапки

У вівторок, 21 листопада, ясна погода протримається в ранковий час у Кременчуці зовсім недовго – вже вдень небо вкриється хмарами, які лишатимуться там до пізнього вечора

За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме 0°C, вітер буде східного напрямку.

Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг.

Увечері стовпчики термометрів впадуть до -1°C.

Нагадаємо, у період з 19 по 23 листопада в Україні очікується сильне похолодання.


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Автор: Дарія Згура
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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