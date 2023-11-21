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Кременчук, Надзвичайні новини

Хибний виклик і домашнє насильство: як минула доба у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 82

 

Добове зведення від Кременчуцької районної військової адміністрації

За минулу добу рятувальники Кременчуцького району 5 разів виїжджали на виклики від громадян, Нацполіція — 10. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцької РВА станом на 21 листопада.

Двічі рятувальники виїжджали по допомогу медикам. Працівники ДСНС зафіксували один хибний виклик у Горішніх Плавнях щодо пожежі в під`їзді. 

У Кременчуцькому районі поліціянти виявили 2 нетверезих водіїв, на яких склали адмінпротоколи. Правоохоронці 4 рази виїжджали на виклики щодо домашнього насильства.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: зведення
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