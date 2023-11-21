Хибний виклик і домашнє насильство: як минула доба у Кременчуцькому районі

За минулу добу рятувальники Кременчуцького району 5 разів виїжджали на виклики від громадян, Нацполіція — 10. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцької РВА станом на 21 листопада.
Двічі рятувальники виїжджали по допомогу медикам. Працівники ДСНС зафіксували один хибний виклик у Горішніх Плавнях щодо пожежі в під`їзді.
У Кременчуцькому районі поліціянти виявили 2 нетверезих водіїв, на яких склали адмінпротоколи. Правоохоронці 4 рази виїжджали на виклики щодо домашнього насильства.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.