Місяць хітів в театрі МО

Сегодня, 11:30 Просмотров: 158

Спеціально до святкування Всесвітнього дня театру театр комедії "МО" покаже всі вистави цього сезону. Розпочнеться місяць хітів з містичної комедії "ВДОВИ", 1 березня о 19:00.

Квитки в касі БЦ "Бульвар", Тел. 097 933 1133

Ціна: 160-180грн