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Місяць хітів в театрі МО

Сегодня, 11:30 Просмотров: 158

 

Спеціально до святкування Всесвітнього дня театру театр комедії "МО" покаже всі вистави цього сезону. Розпочнеться місяць хітів з містичної комедії "ВДОВИ", 1 березня о 19:00.
Квитки в касі БЦ "Бульвар", Тел. 097 933 1133
Ціна: 160-180грн

Автор: marketing
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