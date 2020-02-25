Місяць хітів в театрі МО

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Спеціально до святкування Всесвітнього дня театру театр комедії "МО" покаже всі вистави цього сезону. Розпочнеться місяць хітів з містичної комедії "ВДОВИ", 1 березня о 19:00.Квитки в касі БЦ "Бульвар", Тел. 097 933 1133Ціна: 160-180грн