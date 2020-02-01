Пресконференція Олега Синєгубова: 100 днів на посаді губернатора Полтавщини

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26 лютого голова Полтавської обласної адміністрації звітує перед журналістами за 100 днів роботи на посаді.





Каже про корупцію, плани на майбутнє, провокації, відповідає на питання журналістів.





«ТелеграфЪ» поставив пану Синєгубову наступні питання:



