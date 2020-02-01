Пресконференція Олега Синєгубова: 100 днів на посаді губернатора Полтавщини

26 лютого голова Полтавської обласної адміністрації звітує перед журналістами за 100 днів роботи на посаді.
Каже про корупцію, плани на майбутнє, провокації, відповідає на питання журналістів.
«ТелеграфЪ» поставив пану Синєгубову наступні питання:
- Коли добудують розв’язку на перетині трас Полтава-Олександрія та Дніпро-Решетилівка і міст біля залізничного переїзду неподалік? Чому ремонтні роботи там зупинилися ? (точно цього не знаю, але давно не бачу там руху техніки і візуальних змін).
- Чи планується будівництво діагностичного центру Кременчуцького онкодиспансеру? Ситуація незрозуміла: у минулому році департамент містобудування та ЖКГ ОДА мав скасувати результати тендеру за вимогою Держаудитслужби та розірвати договір з підрядником (Ця інформація є в ProZorro. Та наразі в ProZorro немає інформації про те, що договір розірвано, новий тендер не оголошений. Чому?
- Який з проектів будівництва нового мостового переходу через річку Дніпро ви особисто підтримуєте – у місті Кременчук, чи в районі села Чикалівка неподалік Горішніх Плавнів? Чому?