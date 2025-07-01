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У Чорному морі з’явилась отруйна риба, що загрожує людям і біорізноманіттю — Держекоінспекція

Вчора, 22:00 Переглядів: 156

 Інвазивний тетраодон сріблястий містить смертельну отруту — навіть у мікродозах

У Чорному морі біля українського узбережжя знову фіксують отруйну тропічну рибу — тетраодона сріблястого (Lagocephalus sceleratus), відому як риба-куля. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Цей інвазивний хижак походить з Індо-Тихоокеанського регіону, але через Суецький канал проник до Середземного моря, а з 2014 року — й до акваторії Чорного моря. Через кліматичні зміни він має всі шанси поширитися ще більше.

Тетраодон містить тетродотоксин — одну з найсильніших природних отрут, яка вражає нервову систему. Споживання навіть незначної кількості може бути смертельним.

Крім того, риба-куля має надміцні щелепи, якими розгризає снасті, псує сітки та жилки, завдаючи збитків рибалкам. Харчуючись молюсками, ракоподібними та дрібною рибою, тетраодон витісняє місцеві види, загрожуючи екосистемі моря та економіці прибережних громад.

Що робити при виявленні:

  • зробіть фото чи відео риби з масштабом (лінійка, рука тощо)
  • зафіксуйте місце виявлення (координати, населений пункт)
  • повідомте про знахідку екологічну інспекцію

Це допоможе науковцям відстежити поширення небезпечного виду.

ПО ТЕМІ:

Тихе вторгнення: екологічна катастрофа чи природний міграційний процес бакланів?

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Getty Images
Теги: риба екологічна інспекція
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