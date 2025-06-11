В «Укренерго» розповіли, чи можуть відключати світло влітку

Вчора, 22:00 Переглядів: 127

Голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» Олексій Брехт розповів, чи можливе відключення світла влітку. За його словами, нині енергосистема України стабільна, і країна має всі шанси пройти літній період без дефіциту електроенергії. Водночас єдиним ризиком для стабільного енергопостачання залишаються можливі ракетні атаки РФ. Про це він розповів під час Energy day 2025 11 червня, пише interfax.

За словами Брехта, нині споживання в Україні майже повністю покривається власною генерацією, а імпорт електроенергії — комерційний. Також відбувається експорт електроенергії. Він наголосив, що єдиним ризиком для стабільного енергопостачання залишаються можливі ракетні атаки.

— Якщо не стрілятимуть (окупанти — ІФ-У), то відключень світла влітку не буде, — додав Брехт у коментарі журналістам в кулуарах конференції.

Нагадаємо, торік у липні у Кременчуці провели масову акцію з перекриванням доріг через тривалі відключення світла. Тоді люди скаржились на те, що у місті несправедливо розподіляли електроенергію на мікрорайони.