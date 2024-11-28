Завтра, 29 листопада, через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетно-дронової атаки 28 листопада, Укренерго запровадить обмеження електропостачання для різних категорій споживачів.
Для побутових споживачів:
Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби.
Час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини оприлюднило Полтаваобленерго:
Перелік адрес ТУТ.
Нагадаємо, що ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК.
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