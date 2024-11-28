Завтра вдень обмеження електроспоживання знову запровадять і для побутових, і для промислових споживачів (графік)

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 490

Актуальний графік відключень оприлюднило Полтаваобленерго

Завтра, 29 листопада, через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетно-дронової атаки 28 листопада, Укренерго запровадить обмеження електропостачання для різних категорій споживачів. Графік обмежень: Для побутових споживачів: 00.00 — 6.00 — одна черга відключень

6.00 — 14.00 — дві черги відключень

14.00 — 18.00 — три черги відключень

18.00 — 22.00 — дві черги відключень

22.00 — 24.00 — одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби. Час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини оприлюднило Полтаваобленерго: Перелік адрес ТУТ. Нагадаємо, що ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК.

Поділитись новиною



