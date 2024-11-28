Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 60 вулицях
Вчора, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 29 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. А. Ковальова
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Вадима Пугачова, 4А-21
- вул. Великокохнівська
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Віри Холодної
- вул. Виноградна
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Гранітна
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Джерельна, 3-19
- вул. Євгена Патона
- вул. Залізнична, 4-18
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Мєчнікова
- вул. Каштанова, 1-22
- вул. Козацька, 61/31-94А
- вул. Криворудна, 2-14
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52, 26-58/2
- вул. Марусі Чурай
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. М. Молочникова
- вул. М. Татарулі
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. О. Древаля
- вул. Озерна, 3-13
- вул. Підгірна, 1-10
- вул. Полковника Оксанченка, 1-22
- вул. Правобережна, 47, 47А
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Садківська, 15/20-30/15
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Скеляста, 34
- вул. Солов’їна
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Спасо-Преображенська
- вул. Сумська
- вул. Східна, 2/3-14/22, 16-20А
- вул. Тараса Шевченка, 11, 13
- вул. Чередницька, 56
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чорних Запорожців, 12-20
- вул. Шкільна, 1-11/9
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Приходька
- вул. М. Березовського
- вул. Насосна
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Республіканська
- вул. Ф. Мазуленка.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- просп. Полтавський, 277/2-281.
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