Після служби здаватимуть лише бронежилет і каску: Міноборони спростило звітування за майно для військових

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 156

Українські військові тепер мають здавати після служби лише бронежилет і каску. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зміни стосуються речей, таких як спальники, каремати та фляги, які залишатимуться у військових, і їм більше не доведеться повертати ці предмети після служби. Міністр підкреслив, що це нововведення знімає зайві клопоти з бійців, дозволяючи їм зосередитися на виконанні бойових завдань.

«Цих змін дуже чекали наші воїни. Нове обмундирування буде надано без проблем», — заявив Умєров.

Ці спрощення вводяться наказом Міністерства оборони, і за словами міністра, відомство продовжує вдосконалювати систему забезпечення військових для підвищення їхньої ефективності.