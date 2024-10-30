Після служби здаватимуть лише бронежилет і каску: Міноборони спростило звітування за майно для військових

Українські військові тепер мають здавати після служби лише бронежилет і каску. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Зміни стосуються речей, таких як спальники, каремати та фляги, які залишатимуться у військових, і їм більше не доведеться повертати ці предмети після служби. Міністр підкреслив, що це нововведення знімає зайві клопоти з бійців, дозволяючи їм зосередитися на виконанні бойових завдань.
Ці спрощення вводяться наказом Міністерства оборони, і за словами міністра, відомство продовжує вдосконалювати систему забезпечення військових для підвищення їхньої ефективності.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами.
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