На місці зруйнованої Каховської ГЕС збудують тимчасову гідроспоруду

В «Укргідроенерго» підготували проєкт будівництва тимчасових споруд на місці зруйнованої Каховської ГЕС. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Сирота під час телемарафону, пише видання Уніан.
За його словами, гідроенергетики наразі чекають деокупації територій, щоб розпочати роботи. Також Ігор Сирота заявив, що водосховище потрібно відновити.
Нагадаємо, 6 червня 2023 року оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.
Під час одного з брифінгів у квітні цього року колишній керівник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік повідомив, що дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.
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