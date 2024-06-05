На місці зруйнованої Каховської ГЕС збудують тимчасову гідроспоруду

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

В «Укргідроенерго» підготували проєкт будівництва тимчасових споруд на місці зруйнованої Каховської ГЕС. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Сирота під час телемарафону, пише видання Уніан.

— Після підриву було рішення Ставки й уряду, що потрібно буде якнайшвидше прийняти проєктне рішення щодо відновлення станції й хоча б тимчасового з'єднання правого і лівого берега, щоб зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд є, вони вже готові для реалізації, — сказав посадовець.

За його словами, гідроенергетики наразі чекають деокупації територій, щоб розпочати роботи. Також Ігор Сирота заявив, що водосховище потрібно відновити.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.

Під час одного з брифінгів у квітні цього року колишній керівник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік повідомив, що дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.