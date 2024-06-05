Через негоду шість населених пунктів Полтавщини залишилися без світла

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Сильна злива привела до знеструмлення трьох тисяч споживачів

Через погіршення погодних умов без світла залишилися 6 населених пунктів у Новосанжарській, Кременчуцькій та Лубенській громадах. А це майже три тисячі побутових споживачів та 160 юридичних.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в домівки жителів області. Зберігаємо спокій, - написав він у своєму Телеграм-каналі.