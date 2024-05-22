В Україні почнуть карати за неналежне утримання укриттів

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Верховна рада ухвалила у першому читанні зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

В Україні почнуть карати балансоутримувачів та відповідальних осіб за ненадежне утримання укриттів. Відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали сьогодні, 22 травня, у Верховній Раді України. Про це пише народний депутат України Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

«За» проголосували 265 народних депутатів.

Підтриманий депутатами законопроєкт № 9362-1 передбачає зміни у Кримінальному кодексі України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До адміністративної відповідальності притягуватимуть власників укриттів за:

порушення вимог утримання укриттів;

перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам;

невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд;

невиконання законних вимог органів контролю.

Право складати постанови та штрафувати за ці порушення хочуть надати представникам державної служби з надзвичайних ситуацій.

Кримінальна відповідальність наставатиме у випадку, якщо порушення вимог утримання та експлуатації укриттів призвели до загибелі людини або інших тяжких наслідків. У такому випадку відповідальним особам загрожуватиме від трьох до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є матеріали про те, у якому стані перебувають укриття на Молодіжному та на Раківці.