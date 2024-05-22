Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

В Україні почнуть карати за неналежне утримання укриттів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 62

 

Верховна рада ухвалила у першому читанні зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

В Україні почнуть карати балансоутримувачів та відповідальних осіб за ненадежне утримання укриттів. Відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали сьогодні, 22 травня, у Верховній Раді України. Про це пише народний депутат України Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

«За» проголосували 265 народних депутатів.

 

Підтриманий депутатами законопроєкт № 9362-1 передбачає зміни у Кримінальному кодексі України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До адміністративної відповідальності притягуватимуть власників укриттів за:

  • порушення вимог утримання укриттів;
  • перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам;
  • невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд;
  • невиконання законних вимог органів контролю.

Право складати постанови та штрафувати за ці порушення хочуть надати представникам державної служби з надзвичайних ситуацій.

Кримінальна відповідальність наставатиме у випадку, якщо порушення вимог утримання та експлуатації укриттів призвели до загибелі людини або інших тяжких наслідків. У такому випадку відповідальним особам загрожуватиме від трьох до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є матеріали про те, у якому стані перебувають укриття на Молодіжному та на Раківці.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці виділили гроші на ремонти у закладах освіти

У Кременчуці на облаштування підвалу під укриття витратять понад 5 млн гривень

На ремонт укриття у гімназії №2 додатково виділяють 200 тисяч гривень

«Підвал «сиплеться», але меру все одно», — мешканці вулиці Східна на Раківці

«Діти після операції чи отруєння дихають пліснявою», — кременчужанка про стан укриття у дитячій лікарні

«Це не місця для схову, це — братські могили»: куди йдуть під час повітряної тривоги мешканці Молодіжного

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття кримінальна відповідальність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх