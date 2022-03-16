Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання путіна воєнним злочинцем

Сьогодні, 06:32 Переглядів: 156

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії президента рф путіна та вимагає розслідування щодо нього як воєнного злочинця. Про це повідомляють медіа з посиланням на Reuters, AP.

Reuters зазначає, що це «рідкісний прояв єдності у глибоко розділеному Конгресі». Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер зазначив, що «усі ми в цій залі об'єдналися, демократи і республіканці, щоб сказати, що володимир путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу».

Зазначається, що Сенат рішуче засуджує «насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності», скоєні російськими збройними силами під керівництвом путіна. Він закликає міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо путіна, ради безпеки рф та воєначальників щодо можливих воєнних злочинів.