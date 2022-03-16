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Політика, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання путіна воєнним злочинцем

Сьогодні, 06:32 Переглядів: 156

 

Сенат закликає міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо путіна та його соратників

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує дії президента рф путіна та вимагає розслідування щодо нього як воєнного злочинця. Про це повідомляють медіа з посиланням на ReutersAP.

Reuters зазначає, що це «рідкісний прояв  єдності у глибоко розділеному Конгресі». Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер зазначив, що «усі ми в цій залі об'єдналися, демократи і республіканці, щоб сказати, що володимир путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні  проти українського народу».

Зазначається, що  Сенат рішуче засуджує «насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності», скоєні російськими збройними силами під керівництвом путіна. Він закликає міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо путіна, ради безпеки рф та воєначальників щодо можливих воєнних злочинів.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: GETTY
Теги: Путін злочинець США війна Путин против украинского народа
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