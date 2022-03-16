21-ша доба протистояння: ЗСУ на окремих напрямках перейшли у контрнаступ – Генштаб на 6.00

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За добу знищено три літаки, - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети

Генеральний штаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію станом на 6 ранку 16.03.2022 щодо російського вторгнення. В обороні – без особливих змін, але на окремих ділянках ЗСУ перейшли в контрнаступ. Далі – мовою оригіналу. Розпочалася двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони. Запам’ятайте, наша сила - в правді! Разом переможемо! Слава Україні!

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